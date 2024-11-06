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▲SOGO百貨週年慶祭出指定彩妝/香氛香水單日單櫃滿3000元送500元，使用中國信託SOGO聯名卡再享4%回饋無上限，合併最高14%回饋。（示意圖／記者顏真真攝）

▲新光三越鑽石塔「美麗市場」，11月8日還有日本長野／山梨麝香葡萄買一送一（原價699元，限量100個），首8天每天都有不同的優惠。（圖／新光三越提供）

東區百貨週年慶壓軸戰登場！「遠東SOGO百貨37週年慶」於11月7日起隆重登場，限時12天推出全年最優惠活動，週年慶獨家限定商品滿千送百，超市下殺9折優惠，搭配中國信託SOGO聯名卡享4%回饋無上限；此外，新光三越DIAMOND TOWERS週年慶同步開跑，首14日更重磅推出化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，還有日本頂級生鮮，包括和牛、麝香葡萄買一送一。遠東SOGO 37週年慶明（7）日起至11月18日隆重登場，化妝品單日單櫃滿6000送800元，今年更首度再祭出指定彩妝/香氛香水單日單櫃滿3000元送500元，使用中國信託SOGO聯名卡再享4%回饋無上限，合併最高14%回饋，家電類則有按摩椅滿萬送千、最高享54%回饋，還有每年造成搶換風潮的頂級消費禮，首日消費滿額直接送APPLE iPhone 16、APPLE MacBook Air13吋（各限量5台）。遠東SOGO台北店週年慶1級重磅戰區-化妝品香氛區，忠孝館今年加入強大生力軍品牌，包括精品彩妝「GUCCI Beauty」，另外全館推出每年必搶的全國獨賣、首賣彩妝、限日限量與買1送1，還有韓國女子天團BLACKPINK聯名面膜獨家開賣，全球首發3D立體外盒包裝，成員兩種表情互動一次打包，還送BP獨家小卡、貼紙、遊戲序號，僅在忠孝館1樓快閃販售。復興館同樣帶來精采特惠組，其中全台獨家指定優惠組再加贈限量500元至1300元SOGO電子商品券，最高回饋達27%，首推保養熱賣明星商品- ESTEE LAUDER特潤安瓶奇肌組，優惠價5940元，再加贈600元SOGO電子商品券。另外頂著精品香水香氛殿堂光環的復興館今年週慶祭出百款聖誕禮盒還有粉絲必收的限量倒數月曆。DIAMOND TOWERS自11月7日起至1月24日，攜手超過130家以上品牌首度舉辦週年慶，為期18天，首14日有化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，再加碼首七日skm pay限定，名品／大家電／法雅客單筆刷1萬送萬點之外，11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points。以優雅生活為主軸，東區最美的超市「美麗市場」，也特別於週年慶推出日本頂級生鮮買一送一！11月7日推出日本A5和牛紐約克300g買一送一（原價1999元，限量50組）；11月8日還有日本長野／山梨麝香葡萄買一送一（原價699元，限量100個），首8天每天都有不同的優惠，最低可享受5折起的超值價格，快衝一波搶優惠。並且的「超級瑪利歐 集章活動」同步開跑，11月7日至24日在DIAMOND TOWERS館內集滿6個角色並出示貴賓卡及不限金額發票即可兌換「超級瑪利歐 行李吊牌」乙個。「超級瑪利歐」聯名商品還包括限量卡友禮，「聯名卡限定 超級蘑菇 針織包」11月7日至8日限量兌換、9日至10日指定銀行卡「?磚塊 造型證件套」、16日至17指定銀行卡「無敵星 帆布袋」等，數量有限，換完為止。