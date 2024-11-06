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▲曾敬德指出，目前台灣住宅市場短空長不明，科技業的未來將影響台灣住宅最劇烈。（圖／資料畫面）

▲周鶴鳴表示，如果依照川普選舉期間政策，將有利台灣商業不動產發展。（圖／資料照片）

美國總統大選塵埃落定，川普當選重新入主白宮！對於台灣房市有什麼影響呢？房市專家指出，「基本上台灣房市目前短空長多，但川普對於美國國內產業極為保護，倘若川普上任後，相關政策不利於台積電，近年靠台積電撐盤的區域，房價恐有下跌風險。」川普在總統大選期間，保護美國國內產業立場鮮明，多次發表加重關稅保護主義，甚至也曾點名，「將對台灣護國神山台積電收取保護費！」雖然目前無人知道川普打算以什麼方式收取保護費，但在他上任後，過去的優惠、補貼恐有生變疑慮，為台積電對美布局埋下不穩定因素。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，川普當選後，對於台灣關稅、科技業政策、對台海兩岸態度，未來都會直接或間接影響台灣經濟及房市走向，由於川普上任後，政策施行仍需要一段時間，估計將呈現短期利空淡化 長期仍需觀察格局。他說明，「短」部分，現階段房貸之亂未解，估計要到明年Q1都不見得能正常化，交易量將持續處於量縮，房價部分個案或有小幅下修可能；「長」部分，待房貸之亂解除，在通膨隱憂下，若股市與經濟穩定，估計交易量能將穩定回溫。不過，曾敬德也提醒，近年不少區域，都是靠科技產業話題撐盤，如六都中的台中、高雄、台南，六都外的嘉義也出現暴漲的情況，川普對於關稅、半導體業動作如果過於激烈，恐衝擊台灣股市、房市。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，川普參選後，不斷強調「美國利益優先」，估計上任後，將針對製造業大刀闊斧調整向上，但如果築起高關稅堡壘，其基礎原物料成本攀漲，將轉嫁至消費者身上，造成美國短期通膨，進一步帶動全球通膨。他進一步指出，川普之前擔任總統時，曾對中國發動美中貿易戰，不少中國台商也因此返台設廠，大量資金挹注台灣，帶動國內工商不動產需求，目前全球AI潮持續發熱，估計有望持續推進台灣出口的高科技供應鏈。展望未來，由於國內目前信用管制「管住不管商」，短期內有利商業不動產投資買賣，長期來看，科技業的推進，也有助於商用不動產長期發展，尤其是工業用地、商辦、廠辦等工商用產品，因企業需求居高不下，相對樂觀。