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▲「瑀熙Yuci」擁有甜美臉孔及火辣身材，9月以剖腹產的方式生下兒子「小布」。（圖／翻攝自IG＠uccu0323）

▲瑀熙做除妊娠紋的療程，露出屁股蛋。（圖／瑀熙IG）

網紅瑀熙擁有甜美外型，今年（2024）5月無預警宣布和圈外男友結婚，9月以剖腹產的方式生下兒子「小布」，生完孩子不到20天，她就狂瘦15公斤，近來她在社群平台上曬出自己的屁股蛋，只見她只穿丁字褲，上面佈滿妊娠紋，大方表示自己正在和妊娠紋對抗，透過醫美的方式來消除紋路，愛美的她也不禁感嘆：「做完感覺屁股要開花了。」瑀熙在Threads曬出一段影片，只見她褲子脫到腿上，指穿著丁字褲，露出性感蜜桃臀，他躺在手術台上，背對著鏡頭，臀部兩側充滿紅點，醫生戴著手套，還在認真醫療雷射中。瑀熙表示，自己是做「微針+外泌體」的療程，來改善自己因為懷孕而產生的妊娠紋，做一次就要價4萬台幣，「做完感覺屁股都要開花了。」影片曝光後，引來不少網友直呼，「我只能說媽媽真偉大」、「感覺像刺青，一樣刺刺感」、「很像我小時候被老師用藤條打到一樣，一條一條的」、「這個真的很貴，還不是一次就解決」、「好痛的感覺」，也有網友看到瑀熙的狀況忍不住驚呼，「怎麼那麼嚴重，我的客人都沒這樣的」，對此，瑀熙也幽默表示：「我是妊娠紋王」，有人詢問她療程疼痛程度，她也直呼：「還可以忍受！我覺得宮縮更痛。」事實上，瑀熙剛生產完時曾透露自己快速瘦身的方法，前半段時間因為有哺乳，自然就瘦得很快，但瘦到60公斤她就卡關瘦不下去了，「後面後面6公斤是靠不吃任何甜點、零食，每天喝水2500cc達成的。」為了讓體重順利往下掉，她在剖腹產的傷口逐漸好轉後也加入運動，她也強調，自己沒有節食，只有固定吃少鹽少油的月子餐。