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▲楊謹華看劉德華演唱會。（圖／翻攝自楊謹華IG）

▲楊謹華（右）是劉德華〈冰雨〉的MV女主角。（圖／翻攝自楊謹華IG）

香港天王劉德華剛結束台灣站的巡迴演唱會，許多人都還回味無窮，女星楊謹華今（6）日在IG分享去看劉德華演唱會的片段，還PO出當年拍攝MV的側拍照，讓許多粉絲驚呼，「原來是妳！」還有人留言說應該要cue她上台的。楊謹華在IG分享看劉德華演唱會的心得，更PO出當年拍〈冰雨〉MV的照片，劉德華緊抓著她的手，兩人都相當稚嫩，當年楊謹華才剛20歲，她也感性寫下，「終於看到了，我的青春回憶，永遠的偶像。」還轉貼劉德華在演唱會說的，「因為你們，我會好好的，我也希望你們，會因為我，而變得更好，我希望你們會看到我120歲，因為我想看到你們變老。」一席話讓楊謹華在開唱沒多久就哭了。不少粉絲看到她PO出的照片，驚喜喊，「唱冰雨的時候，應該要給妳特寫啦」、「冰雨女主角是妳！OMG」、「我的天，現在才知道原來是妳」、「真的假的！妳竟然是女主角！」楊謹華出道前曾當過上班族，後來轉戰模特兒圈，試鏡無數次都碰壁，最後被選上〈冰雨〉女主角連她都不敢相信，而這就此打開了楊謹華的戲劇大門，如今她也已經是實力派演員了，更在今年獲得金鐘獎最佳女配角獎。