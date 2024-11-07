徐若瑄（Vivian）一向注重養身，出道34年維持逆齡外貌，沒想到，49歲的她昨（6）日發文證實年初罹患甲狀腺癌，得知噩耗後從發楞到回神，安排工作、動完手術，目前身體狀況很好，近幾年徐若瑄歷經外婆、父親、姨婆、表妹夫、三舅等5位至親離世，逐漸看透生死，認為死亡是「人生的必經過程」，讓她這次樂觀面對癌魔。
2009年10月，徐若瑄外婆張金枝過世，享壽87歲，她從台北趕回苗栗部落奔喪，家人透露，徐若瑄小時候經常住在外婆家，外婆很疼愛淑娟（徐若瑄本名），告別式當天，徐若瑄頻頻拭淚，還和母親相擁而泣；徐若瑄父母在她小學時離婚，不過父女倆感情很好，15年前徐父肝硬化，她砸千萬元讓父親到大陸換肝，救回爸爸，徐父最後續命11年，2018年元旦病逝，享壽64歲。
徐若瑄外婆的雙胞胎妹妹，也就是徐的姨婆，2021年以99歲高齡過世，徐若瑄寫下和姨婆相處的點滴，透露姨婆非常尊重姊姊，所以選在外婆的忌日隔天才離開，2年後，徐若瑄的35歲表妹夫烏鴉（小邱）發生車禍英年早逝，她發聲感謝表妹夫對表妹和孩子的疼愛、陪伴，自己會履行承諾，一輩子替對方照顧表妹和1歲多的外甥。
今年8月底，徐若瑄在粉專上傳一張黑白合照，透露三舅離開人世，「R.I.P！三舅，一路好走，人生的必經過程，隨著年齡的增長，幾次的離別，外婆、姨婆、老爹、烏鴉桑，雖然讓我慢慢地學會釋懷、理解、看開，但還是會很，捨不得...」
燦笑近照報告身體狀況 徐若瑄全文滿滿正能量
徐若瑄昨天在罹癌消息曝光後發文：「天災人禍意外，也無可避免，就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾！」附上露齒笑、眼睛瞇成一條線的近照，強調「我現在很好喔」，她認為自己很幸運，拜每年固定健檢之賜，及早發現癌細胞，及早治療，呼籲大家一定要定期做健康檢查。
此外，徐若瑄提到9歲獨子Dalton：「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡，特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗！」並說喉嚨術後必須重新找到發聲位置，所以積極配合醫生做復健，「別擔心，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」
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徐若瑄外婆的雙胞胎妹妹，也就是徐的姨婆，2021年以99歲高齡過世，徐若瑄寫下和姨婆相處的點滴，透露姨婆非常尊重姊姊，所以選在外婆的忌日隔天才離開，2年後，徐若瑄的35歲表妹夫烏鴉（小邱）發生車禍英年早逝，她發聲感謝表妹夫對表妹和孩子的疼愛、陪伴，自己會履行承諾，一輩子替對方照顧表妹和1歲多的外甥。
今年8月底，徐若瑄在粉專上傳一張黑白合照，透露三舅離開人世，「R.I.P！三舅，一路好走，人生的必經過程，隨著年齡的增長，幾次的離別，外婆、姨婆、老爹、烏鴉桑，雖然讓我慢慢地學會釋懷、理解、看開，但還是會很，捨不得...」
燦笑近照報告身體狀況 徐若瑄全文滿滿正能量
徐若瑄昨天在罹癌消息曝光後發文：「天災人禍意外，也無可避免，就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾！」附上露齒笑、眼睛瞇成一條線的近照，強調「我現在很好喔」，她認為自己很幸運，拜每年固定健檢之賜，及早發現癌細胞，及早治療，呼籲大家一定要定期做健康檢查。
此外，徐若瑄提到9歲獨子Dalton：「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡，特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗！」並說喉嚨術後必須重新找到發聲位置，所以積極配合醫生做復健，「別擔心，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」