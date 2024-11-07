女神徐若瑄（Vivian）昨（6）日發文證實年初罹患甲狀腺癌，得知噩耗後從發楞到回神，安排工作、動完手術，目前身體狀況很好，要大家不用擔心，不只徐若瑄，李明依、寶媽、兵家綺、張根碩都是甲狀腺癌友，心理師張維宏表示，除了家族遺傳基因，壓力大也可能是罹癌的原因，並道破「一直很養生依舊罹癌」的迷思。
心理師張維宏在臉書發文，轉述週刊報導，指出徐若瑄認為自己一直都很養生、有運動習慣、注重營養和均衡，發現罹癌時，一度無法接受，自問：「怎麼會是我？」對此，張維宏坦言上述這段話，對他來說實在是再熟悉不過，並列出關於甲狀腺癌的9大點資訊跟大家分享，包括罹癌誘因、治癒率、如何輔助治療等。
1.甲狀腺癌的女性發病比例高於男性。
2.甲狀腺癌與家族遺傳、雌激素濃度可能相關。
3.除未分化型甲狀腺癌以外，治癒率高。
4.壓力是多數癌症的風險因子，也可能是甲狀腺癌的成因。
5.臨床觀察部分病友罹癌前曾經歷生涯或關係的重大變化，可能導致過量的壓力值。
6.現代社會人們對身心照顧往往不足，定期檢查是一道安全防護。
7.親友的陪伴與支持能夠降低罹癌治療期間的孤寂感，對順利走完療程有幫助。
8.治療時期的焦慮與不安是一種正常現象，在這個時期談一場戀愛、進入一段親密關係往往不容易穩固。
9.無論是否強悍如鋼鐵一般，人依然是肉做的。
文末，張維宏呼籲：「在這個過渡時期找到生活適應的重心，去嘗試、體驗新的興趣，會比進入一段新的關係或角色更安全一些。我們活在越來越多人罹癌的時代，請大家多多留心對自己身體與心理的照顧！希望多數人都無病，生病的能夠康復。」
燦笑近照報告身體狀況 徐若瑄全文滿滿正能量
徐若瑄昨天在罹癌消息曝光後發文：「天災人禍意外，也無可避免，就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾！」附上露齒笑、眼睛瞇成一條線的近照，強調「我現在很好喔」，她認為自己很幸運，拜每年固定健檢之賜，及早發現癌細胞，及早治療，呼籲大家一定要定期做健康檢查。
此外，徐若瑄提到9歲獨子Dalton：「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡，特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗！」並說喉嚨術後必須重新找到發聲位置，所以積極配合醫生做復健，「別擔心，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」
年齡：49歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫〈可愛女人〉
徐若瑄〈愛笑的眼睛〉
電影《孤味》主題曲—〈別人的〉
影視代表作：
《卜派小子》
《天使心》
《賽德克．巴萊》
《狂愛龍捲風》
《寒蟬效應》
《人面魚：紅衣小女孩外傳》
《孤味》
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.甲狀腺癌的女性發病比例高於男性。
2.甲狀腺癌與家族遺傳、雌激素濃度可能相關。
3.除未分化型甲狀腺癌以外，治癒率高。
4.壓力是多數癌症的風險因子，也可能是甲狀腺癌的成因。
5.臨床觀察部分病友罹癌前曾經歷生涯或關係的重大變化，可能導致過量的壓力值。
6.現代社會人們對身心照顧往往不足，定期檢查是一道安全防護。
7.親友的陪伴與支持能夠降低罹癌治療期間的孤寂感，對順利走完療程有幫助。
8.治療時期的焦慮與不安是一種正常現象，在這個時期談一場戀愛、進入一段親密關係往往不容易穩固。
9.無論是否強悍如鋼鐵一般，人依然是肉做的。
文末，張維宏呼籲：「在這個過渡時期找到生活適應的重心，去嘗試、體驗新的興趣，會比進入一段新的關係或角色更安全一些。我們活在越來越多人罹癌的時代，請大家多多留心對自己身體與心理的照顧！希望多數人都無病，生病的能夠康復。」
燦笑近照報告身體狀況 徐若瑄全文滿滿正能量
徐若瑄昨天在罹癌消息曝光後發文：「天災人禍意外，也無可避免，就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾！」附上露齒笑、眼睛瞇成一條線的近照，強調「我現在很好喔」，她認為自己很幸運，拜每年固定健檢之賜，及早發現癌細胞，及早治療，呼籲大家一定要定期做健康檢查。
此外，徐若瑄提到9歲獨子Dalton：「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡，特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗！」並說喉嚨術後必須重新找到發聲位置，所以積極配合醫生做復健，「別擔心，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」
徐若瑄小檔案
年齡：49歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫〈可愛女人〉
徐若瑄〈愛笑的眼睛〉
電影《孤味》主題曲—〈別人的〉
影視代表作：
《卜派小子》
《天使心》
《賽德克．巴萊》
《狂愛龍捲風》
《寒蟬效應》
《人面魚：紅衣小女孩外傳》
《孤味》