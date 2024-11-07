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▲全聯福利中心立冬優惠！羊肉爐179元、薑母鴨189元，火鍋湯底買一送一。（圖／翻攝自全聯福利中心官網）

▲義美食品「桂圓紅棗茶買一送一」，立冬喝剛剛好。（圖／翻攝自義美食品FB）

2024年11月7日立冬節氣，進補養身抗寒有優惠！羊肉爐、蒜頭雞下殺179元，薑母鴨、麻油雞也特價189元，不想出門在家也能方便吃全聯福利中心「火鍋湯底買一送一」，有胡椒豚骨鍋、酸白菜鍋可以選，優惠口味一次整理。立冬進補暖心補身優惠一次看，全聯福利中心即日起至11月21日推出補冬優惠，美味堂藥膳羊肉爐、蒜蒜雞湯179元，薑母鴨、麻油雞、養氣人參煲雞湯都是189元，全新王品嚴選醇香老酒麻油雞鍋339元，全品項單筆每滿299元「現折30元」。還有眾多火鍋「湯底買一送一」優惠，康寶胡椒豚骨火鍋、酸白菜火鍋、爆炒風味蒜頭雞白湯火鍋都是「買一送一」，平均一包157元；而這一鍋秘藏老火湯火鍋湯底、紅豆食府竹笙干貝雞湯火鍋湯底、聚-北海道藥膳滋養鍋火鍋湯底、石研室台式爆炒石頭火鍋經典湯底都是「第二件五折」，換算下來最便宜單包134元起好划算。立冬食補，義美食品推出I-Mei Premium桂圓紅棗茶快閃「買一送一」優惠，喝得到桂圓及紅棗精華的清甜甘醇風味，即日起至11月8日連續2天，門市限定「買一送一」優惠（店內價120元/盒）。提醒大家，限現售，數量有限，售完為止；會員不再享95折。