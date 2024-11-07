NBA美國職籃波士頓塞爾提克今（7）日在主場迎戰來訪的金州勇士，本場比賽賽前在介紹客隊球員與教練團出場時，勇士主帥Steve Kerr沒有意外地遭到球迷噓聲伺候。而此戰雙方一路鏖戰至比賽最後關頭，灣區大軍靠著射手Buddy Hield在剩下47秒時飆進關鍵三分球，徹底殺死比賽，終場勇士就以118：112勝出，收下5連勝，塞爾提克則是終止3連勝。
塞爾提克開局打出氣勢 White外圍連番開炮
本場比賽首節塞爾提克在主場率先打出氣勢，靠著射手「小白」Derrick White手感發燙，綠衫軍開局打出一波14：3的攻勢，帶著24：19的領先進入到第二節。
來到第二節比賽，落後的勇士開始急起直追，靠著一哥Stephen Curry有效串聯全隊攻勢，以及李凱爾在外線連飆三分彈，勇士單節打出一波32：16攻勢，半場結束勇士反倒以51：40取得領先。
Hield飆進關鍵三分 勇士豪奪5連勝
雙方易籃再戰後，塞爾提克在第三節展現兇猛得分能力，團隊單節進帳41分，三節結束勇士僅以82：81一分領先。末節比賽雙方在場上你來我往，直到比賽剩下47秒時，勇士射手Buddy Hield在接獲到Curry的傳球後，在外圍飆進關鍵三分球，將雙方分差拉開至7分差距，也為這場比賽定調，終場勇士就以6分差勝出，成功收下5連勝。
本場比賽勇士一哥Stephen Curry攻下全隊最高27分，外帶7籃板9助攻4抄截，替補上陣的Buddy Hield貢獻16分6籃板，Andrew Wiggins也得到16分，李凱爾挹注11分5籃板4助攻。
塞爾提克方面一哥Jayson Tatum攻下全場最高32分，射手Derrick White貢獻26分6籃板，Al Horford得到10分7籃板，Jrue Holiday挹注6分9籃板8助攻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽首節塞爾提克在主場率先打出氣勢，靠著射手「小白」Derrick White手感發燙，綠衫軍開局打出一波14：3的攻勢，帶著24：19的領先進入到第二節。
來到第二節比賽，落後的勇士開始急起直追，靠著一哥Stephen Curry有效串聯全隊攻勢，以及李凱爾在外線連飆三分彈，勇士單節打出一波32：16攻勢，半場結束勇士反倒以51：40取得領先。
Hield飆進關鍵三分 勇士豪奪5連勝
雙方易籃再戰後，塞爾提克在第三節展現兇猛得分能力，團隊單節進帳41分，三節結束勇士僅以82：81一分領先。末節比賽雙方在場上你來我往，直到比賽剩下47秒時，勇士射手Buddy Hield在接獲到Curry的傳球後，在外圍飆進關鍵三分球，將雙方分差拉開至7分差距，也為這場比賽定調，終場勇士就以6分差勝出，成功收下5連勝。
本場比賽勇士一哥Stephen Curry攻下全隊最高27分，外帶7籃板9助攻4抄截，替補上陣的Buddy Hield貢獻16分6籃板，Andrew Wiggins也得到16分，李凱爾挹注11分5籃板4助攻。
塞爾提克方面一哥Jayson Tatum攻下全場最高32分，射手Derrick White貢獻26分6籃板，Al Horford得到10分7籃板，Jrue Holiday挹注6分9籃板8助攻。