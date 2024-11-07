NBA美國職籃金州勇士今（7）日前往客場踢館波士頓塞爾提克，本場比賽雙方一路鏖戰至最後關頭，灣區大軍並靠著射手Buddy Hield在比賽剩下47秒時飆進關鍵三分球，徹底將比賽定調，終場勇士就以118：112勝出，豪奪5連勝。勇士今日斬下衛冕軍之後，目前7勝1敗的戰績在西區與雷霆、太陽並列第1，也讓勇士球迷再度看到奪冠希望，至於為何勇士能夠有如此表現呢，很大原因在於團隊找回了防守體系。
勇士休賽季沒留住K湯 但成功補進Hield
金州勇士去年例行賽最終繳出46勝36敗的戰績，在強敵環伺的西區僅名列第10，最終並在附加賽首戰不敵沙加緬度國王，黯淡地結束賽季。但休賽季期間勇士陣容發生了不小變動，其中最受到矚目的就是「浪花兄弟」正式拆夥，Klay Thompson確定琵琶別抱轉戰獨行俠，但勇士後續則成功在自由市場上搶下射手Buddy Hield，也補進了李凱爾、Lindy Waters III等角色球員。
而勇士在迎來新的團隊陣容之後，季前熱身賽的表現就讓人眼睛為之一亮，他們在官辦熱身賽上6場比賽全數收下勝利，其中包括2度擊敗湖人隊，本賽季表現深受期待。
如今來到例行賽戰場，灣區大軍的表現確實相當亮眼，目前8場比賽下來豪奪7勝，7勝1敗的戰績暫時在西區與雷霆、太陽並列第一，且一哥Stephen Curry在日前對陣快艇隊的比賽上，個人還遭逢腳踝傷勢，一度缺席3場比賽，但勇士眾將反倒眾志成城，該3場比賽全數獲勝。
勇士目前開季8戰7勝 團隊防守是關鍵
為何金州勇士如今開季能夠繳出這樣優異的表現呢，很大原因是他們找回了球隊過往相當擅長的部分，那就是防守，團隊在防守端上下足了不少功夫。截至11月4日，勇士團隊101.9的防守效率，高居聯盟第2，僅次於奧克拉荷馬雷霆，聯盟個人球員防守效率榜前10名當中，則就有4名勇士的球員。
而當被記者問到，勇士團隊的防守排名聯盟第2時，Kerr日前受訪時表示：「關鍵是球隊在防守方面，每個人都做得非常出色，防守的首要目標是每個人的責任感，防守始終強調的是戰術。我會說我們的球員更能在場上站穩陣腳，正因為如此，我們不需要頻繁地輪換防守位置。」
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金州勇士去年例行賽最終繳出46勝36敗的戰績，在強敵環伺的西區僅名列第10，最終並在附加賽首戰不敵沙加緬度國王，黯淡地結束賽季。但休賽季期間勇士陣容發生了不小變動，其中最受到矚目的就是「浪花兄弟」正式拆夥，Klay Thompson確定琵琶別抱轉戰獨行俠，但勇士後續則成功在自由市場上搶下射手Buddy Hield，也補進了李凱爾、Lindy Waters III等角色球員。
而勇士在迎來新的團隊陣容之後，季前熱身賽的表現就讓人眼睛為之一亮，他們在官辦熱身賽上6場比賽全數收下勝利，其中包括2度擊敗湖人隊，本賽季表現深受期待。
如今來到例行賽戰場，灣區大軍的表現確實相當亮眼，目前8場比賽下來豪奪7勝，7勝1敗的戰績暫時在西區與雷霆、太陽並列第一，且一哥Stephen Curry在日前對陣快艇隊的比賽上，個人還遭逢腳踝傷勢，一度缺席3場比賽，但勇士眾將反倒眾志成城，該3場比賽全數獲勝。
勇士目前開季8戰7勝 團隊防守是關鍵
為何金州勇士如今開季能夠繳出這樣優異的表現呢，很大原因是他們找回了球隊過往相當擅長的部分，那就是防守，團隊在防守端上下足了不少功夫。截至11月4日，勇士團隊101.9的防守效率，高居聯盟第2，僅次於奧克拉荷馬雷霆，聯盟個人球員防守效率榜前10名當中，則就有4名勇士的球員。
而當被記者問到，勇士團隊的防守排名聯盟第2時，Kerr日前受訪時表示：「關鍵是球隊在防守方面，每個人都做得非常出色，防守的首要目標是每個人的責任感，防守始終強調的是戰術。我會說我們的球員更能在場上站穩陣腳，正因為如此，我們不需要頻繁地輪換防守位置。」