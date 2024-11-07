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▲鍾欣凌（左）跟林廷憶說，是個咖才有資格哭。（圖／翻攝自Netflix）

楊謹華、謝盈萱主演影集《影后》今（7）日上線，其中，因為怕隆鼻被發現，躲在化妝間不肯出來拍戲，後來又不停地NG踩到新人演員林廷憶的手，卻用眼神威脅對方，讓林廷憶不敢哭出來，將演藝圈的黑暗面完全呈現出來，讓觀眾看了大呼過癮。曾莞婷在劇中飾演嬌滴滴又有點「三八」的美魔女「潘茵茵」，在拍攝現場因為一直被服裝師妹妹盯著看，還以為自己隆鼻被發現，堅持要等到經紀人到場才肯出來拍戲，恰好她的經紀人「壁虎」（黃迪揚 飾）正帶著另一位資深演員游燕芳（楊貴媚 飾）外出，蠟燭兩頭燒的他，好不容易衝到拍片現場，還要一一發飲料安撫工作人員，接著衝進化妝間安撫曾莞婷的情緒，讓觀眾看到經紀人這個角色，私下必須要有超高社交手腕。後來曾莞婷好不容易願意出來拍戲，結果在拍攝時，腳步沒算好，一直踩到飾演屍體的林廷憶的手，林廷憶下意識尖叫，NG了8次，但她的經紀人「胖姐」（鍾欣凌 飾）卻說，「妳害前輩哭了8次」，林廷憶哭喊，「我也被踩了8次啊」，胖姐對她說，「等妳是個咖！才有資格掉眼淚！」