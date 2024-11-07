颱風銀杏（Yinxing）將登陸菲律賓，今（7）日菲律賓官員表示，除了已要求軍隊待命，已陸續從沿海社區疏散了數千人，來自該國最北部卡加延省（Cagayan）沿海地區的至少17,000 人在昨（6）日搬進臨時避難所。
綜合外國媒體報導，幾週前兩個颱風接連來襲，導致菲律賓至少150人死亡。菲律賓國家氣象局表示，颱風「銀杏」最大持續風速可達每小時175公里（109 英里），可能會在今日傍晚或週五（8日）早上在菲律賓北部登陸。
菲律賓國家災難機構表示，銀杏是不到一個月內威脅菲律賓的第三個颱風，卡加延省救援局官員魯埃里·拉普辛(Rueli Rapsing) 告訴當地媒體，已緊急疏散超過1.7萬人，以避免目前襲擊該地區的大雨所引發的洪水，造成死傷慘重。
根據銀杏目前的軌跡，擁有約130萬人口的卡加延可能首當其衝，魯埃里·拉普辛說：「我們已經耗盡了本省的救援基金，正在要求國家災害委員會發放更多補助，以便我們能夠提供居民援助。」
另一名救援局官員蘭迪·尼古拉斯（Randy Nicolas）告訴記者，在卡加延附近的北伊羅戈省（Ilocos Norte），救援人員隨時待命，幫助當地警察、消防人員和士兵應對緊急情況。相關單位正在密切監測該省可能發生的土石流、洪水和河流氾濫，以及巨浪觀測。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）在6日發表演說時稱：「記住，每個生命都很重要，所以我們應該時刻做好準備。」他同時要求各地方政府處於高度警戒狀態，而北部許多地區今（7）日已宣佈停班停課。
我是廣告 請繼續往下閱讀
菲律賓國家災難機構表示，銀杏是不到一個月內威脅菲律賓的第三個颱風，卡加延省救援局官員魯埃里·拉普辛(Rueli Rapsing) 告訴當地媒體，已緊急疏散超過1.7萬人，以避免目前襲擊該地區的大雨所引發的洪水，造成死傷慘重。
根據銀杏目前的軌跡，擁有約130萬人口的卡加延可能首當其衝，魯埃里·拉普辛說：「我們已經耗盡了本省的救援基金，正在要求國家災害委員會發放更多補助，以便我們能夠提供居民援助。」
另一名救援局官員蘭迪·尼古拉斯（Randy Nicolas）告訴記者，在卡加延附近的北伊羅戈省（Ilocos Norte），救援人員隨時待命，幫助當地警察、消防人員和士兵應對緊急情況。相關單位正在密切監測該省可能發生的土石流、洪水和河流氾濫，以及巨浪觀測。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）在6日發表演說時稱：「記住，每個生命都很重要，所以我們應該時刻做好準備。」他同時要求各地方政府處於高度警戒狀態，而北部許多地區今（7）日已宣佈停班停課。