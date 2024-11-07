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▲氣血兩虛的體質適合用黃耆、當歸食補。（圖／NOWnews資料照）

▲燥熱體質者適合涼補，像是蓮藕有助降火清熱。（圖／NOWnews資料照）

冬令節氣在今（7）日迎來立冬，正式進入進補「旺季」。專家表示，現代人由於物質條件提升，多屬營養過剩或營養不均衡的體質，進補不宜使用大量肥甘厚味食品，而三高病患也不宜使用補性太強的藥材，以免影響血壓、血糖，應把握中醫「虛者補之，寒者溫之」辨證施補原則，並注意是否有藥物交互作用風險。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師林晉暉說，進補大致可分為3種：又稱熱補，適合虛寒體質者，若屬怕冷、手腳冰冷的陽虛體質，可使用牛肉、羊肉、烏骨雞、桂圓等溫性食材，搭配山藥、生薑等藥材燉煮；若是容易頭暈、疲倦無力、面色蒼白的氣血兩虛體質，則適合使用黃耆、當歸等補養氣血，並搭配烏骨雞或排骨燉煮。使用溫和的藥膳進行調養，適合一般無特殊體質者，而四神湯是不錯的選擇，既不會太過燥熱，又能增加消化功能，適合多數人冬令進補。燥熱體質者應選擇涼補，適合食用螃蟹、牡蠣、紫菜、蓮藕等，有助降火清熱；如容易出現口破、便秘等燥熱症狀，可使用百合、銀耳、蓮子搭配食材料理，可養陰清熱。此外，林晉暉提醒民眾，安全進補應避踩「3地雷」：進補藥材劑量需控制，並非愈多愈好，若過量易導致上火、消化不良等。應選擇合法的藥局、中藥商，品質安全才有保障，注意藥品應有完整包裝標示，包括品名、效期、保存方法及使用注意事項等。慢性病患者若長期服用西藥，中藥進補後，應注意有無異常症狀發生，並定期量測血壓等數值，以掌握病情控制情形。林晉暉表示，由於體質因人而異，最好先諮詢中醫師評估體質並選用藥膳方藥，不宜濫吃坊間補品，另應搭配均衡飲食、規律作息與適度運動，養生會更有效率。