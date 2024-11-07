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▲陳傑鳴表示，現階段市場尚未出現拋售潮，而稱「賠售、平轉」的廣告，應先確認賣家的比較基準。（圖／翻攝ptt）

▲陳傑鳴表示，房貸族想等到房價下跌，明年Q1較有機會，現階段則是現金族有機會撿到便宜。（示意圖與本文無關／記者陳韋帆攝）

央行祭出第7波房市管制後，買氣明顯反轉，但房價開始下跌了嗎？有民眾指出，「最近市場出現很多平轉甚至賠售物件」，尤其以台南最多，並大讚揚金龍打中要害。全向科技房產中心總監陳傑鳴總監表示，現階段其實沒有出現賠售潮，有的話大多也只是個案，這位民眾反串或搞笑的機率很高。民眾在PTT home-sale版上，以「最近市場出現很多平轉甚至賠售物件」為標題，並強調各地都開始有預售災情出現，很多人是三年前價格平轉或賠售，尤其以台南最多，並大讚「太多投資客亂開槓桿打壞行情，支持楊金龍做正確的事！」陳傑鳴表示，依照房市現況，預售市場尚未傳出有建商拋售潮，二手屋待售存量今年10月僅65,290戶、連2個月下滑，創8年新低，沒有賣壓出現，自然就很難有拋售潮，也不會有明顯價格鬆動出現。他指出，這樣的情況，主要是因為央行打炒政策剛出，屋主尚未有反應，或認為現階段不是售屋時機，等半年或一年後再出售即可，至於所謂的個案廣告「預售屋平轉、賠售」，也要看賣家的基準是現在的市價，或當初入手價，如果是現在市價，通常都還是賺錢，只是少賺而已。陳傑鳴說，前一波房市高潮，太多人賺到荷包滿滿，建商、投資客都一樣，況且在2023年Q4，財政部推出了新青安貸，不少房市小白、首購，當了接盤俠，至於高端投資客早已迅速獲利了結出場，這點從內政部房地合一稅不斷創高即可得知。房價何時跌？他分析，房市一向有「價先量行」特性，買氣必須低迷3個月至半年以上，才有機會見到明顯鬆動，估計要等到明年Q1較有機會，現階段則是如果個案急售，在房貸之亂下，手捧滿滿現金的購屋族就有機會撿到便宜，至於想在這時機砍價的房貸族，多看多問或許會有一點機會。