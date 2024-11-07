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▲先出售1坪給第三人，有機會解決「優先購買權」問題，但如果用送的，不只不會解決問題，還會觸法。（示意圖／pexels）

台灣高齡化，遺產繼承、買賣問題也越來越多，對於祖產共有人而言，如果收到「1坪轉售」通知，就要當心，共有的親戚，恐怕是要避開「共有人優先購買權」一事，下一步就會將剩餘持份全部賣光光！不動產繼承發生時，若被繼承人沒有遺囑或協議，通常就會變成配偶與子女輩持份共有，且如果持有人想要轉售，依法必須告知其他共有人，告知文件送達後，15天內其他共有人都有優先購買權，當然價格必須等同或優於買家。雖然依照現行法令，為保護共有人，共有人擁「優先購買權」，但如果是共有人之間轉售，就沒有義務通知其他共有人，這也成為不少人破解共有財產僵固的方式之一。鄭文在指出，實務經驗上，不少人先出讓1坪給第三人，由於坪數過小，其他共有人會不以為意，當第三人成為共有人後，後續的買賣就沒必要告知其他共有人，可以直接進行買賣程序。也有人會耍小聰明，因為贈與無須告知其他共有人，便採取直接贈送第三人1坪持份，再轉售的做法，事實上，這樣的行為恐觸犯「使公務員登載不實罪」，若遭告判刑確立，可處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。鄭文在建議，如果真的有持份出售的需求，又擔心有親情拉扯，最好還是先與其他共有人坐下來好好談談，如果親人無法理解，或無力購買，只要依法告知，等待15天後直接轉售即可，千萬不要以身試法。