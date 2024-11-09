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▲北影新人林廷憶在劇中從演藝圈小白，到最後變成不擇手段的人。（圖／Netflix提供）

▲陳庭妮飾演一位戀愛腦，只想戀愛不要名利的女明星。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱在劇中飾演王牌經紀人。（圖／Netflix提供）

Netflix影集《影后》7日上線立刻引來熱烈討論，除了楊謹華、謝盈萱、楊貴媚、曾莞婷等人同台飆氣本身就很過癮之外，還揭露許多女演員私下不為人知的故事，包括，由於看點太多，讓還沒追劇的網友在社群平台上「求放過」，「拜託大家給個2天再暴雷啊！」曾莞婷劇中飾演的「美魔女」潘茵茵，年齡成謎，首集中就因為怕隆鼻被發現遲遲不肯現身拍戲，後來在新生代演員史艾瑪（林廷憶 飾）的手段下，意外曝光年齡，讓她大吼，「誰50歲還能有這種身材！」女星光鮮亮麗背後的努力，成為血淚利刃。林廷憶在劇中飾演的新生代演員史艾瑪貫穿全場，從一開始只是想當女明星的清純形象，到後來為了角色，不惜假借朋友的身分試鏡，還親自到女導演李雪家毛遂自薦，當李雪告訴她，這個角色是女同志，史艾瑪馬上獻吻，「妳想要我是誰，我就是誰。」最後直接走偏，和大製作謝盈萱的導演老公薛仕凌上床，甘願當小三。陳庭妮飾演的傻妞「黎芯妮」因為跟有婚約的富二代交往，遭到對方未婚妻設計，先是介紹代言給她，又安排狗仔偷拍，而代言被搶的曾莞婷嚥不下這口氣，在飯局上直接虧她性感舞蹈跳最好，害得她被資方王董（黃仲崑 飾）性騷擾。王董在飯局上大吃陳庭妮豆腐，因為她曾經拍過三級片，要她在飯局上跳艷舞，說她在片子裡妖嬈的模樣讓男人都心癢癢，甚至在最後遞上飯店房卡，各種性騷行為讓許多網友看了直呼，「太想吐！」劇中飾演曾莞婷、楊貴媚經紀人的黃迪揚，為了服侍這兩位資深演員，沒日沒夜地工作，總是隨傳隨到，但兩個都不聽話，一個不肯演媽，一個眼睛看不清又不動手術，才剛找到男友，馬上又被惹事的楊貴媚call到警察局。在一位導演的告別式上，碰上謝盈萱領軍的女藝人，陳庭妮和謝瓊煖，兩組人馬立刻又回到保母車上，和走星光紅毯一樣，越是壓軸出場代表越大咖！