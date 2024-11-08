2024年巴黎奧會，台灣選手創下2金5銅，獎牌數榮登史上次佳紀錄；緊接著2024年巴黎帕拉林匹克運動會，亦奪得3銀2銅，大幅突破上屆東京帕運1面銅牌的成績，這些亮眼佳績呈現在今年體育運動精英獎入圍名單。教育部體育署公布113年體育運動精英獎「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6獎項入圍名單，預計在12月20日下午於臺北文創會所舉行頒獎典禮，並公布決選結果。
目前已揭曉「終身成就獎」、「特別獎」獲獎名單，由拳擊李武男榮獲終身成就獎，霹靂舞孫振榮獲特別獎。
113年體育運動精英獎收件共126件，被推薦選手皆具有優異成績，更在國際賽事上大放異彩。「終身成就獎」經評審激烈討論後，決定由82歲李武男先生榮獲這份殊榮。李武男先生投入拳擊運動超過一甲子，自選手退役後擔任拳擊協會理事長，多年來推動多項革新，除了從校園推動學生拳擊風氣、投入裁判及教練制度改革、搭建與國際拳擊協會友善關係，更積極爭取舉辦國際賽事等，只為了讓國內拳壇更好、更強。
此外，關注國內拳擊發展，促使國內女子拳擊運動員嶄露頭角，培育出林郁婷、陳念琴、吳詩儀等優秀選手，實為「推動女子拳擊的先行者」，促成臺灣女力拳開，在國際舞台閃耀光芒。李武男先生一輩子「拳心拳意」付出與奉獻，榮獲終身成就獎可謂實至名歸。
今年榮獲精英獎「特別獎」則是霹靂舞孫振選手，霹靂舞首次成為奧林匹克運動會正式項目，而孫振以總排名第10名搶下奧運門票，成為中華隊史上首位霹靂舞選手，別具意義。孫振從11歲因電影愛上街舞，投入霹靂舞的世界至今14年，孫振說：「嘻哈文化是我的精神、霹靂舞是我的全部！」，巴黎奧運雖然無緣8強，但已為臺灣街舞寫下新的歷史；緊接著在巴黎奧運後，孫振的爆發力於Outbreak Europe大賽奪下第一個世界冠軍頭銜。孫振全心投入將臺灣的元素融入霹靂舞，設計台客舞、喝珍奶橋段、藍白拖點子等融入舞蹈，誓言透過霹靂舞讓世界看見臺灣。
精英獎6大獎項入圍名單公布
今年精英獎6大獎項入圍名單中，最佳男運動員獎有巴黎奧運殿堂上表現優異的李孟遠、高承睿，及巴黎帕運奪得佳績的程銘志、蕭翔文，與曾獲最佳精神獎的唐嘉鴻共同入圍。入圍最佳女運動員獎則有帕運桌球好手田曉雯、林姿妤，及三位拳擊女將吳詩儀、林郁婷、陳念琴共同角逐。
最佳運動團隊獎包括摘銀桌球女雙（田曉雯、林姿妤）、黃金羽球男雙麟洋配（李洋、王齊麟）及奪金棒球亞青代表隊（U18 亞洲盃）。值得一提的是，每位優秀的選手背後總是有一位優秀的教練，入圍最佳教練獎的柯文明教練、翁士航教練、陳宏麟教練、曾自強教練及謝志培教練，和他們一手培訓的選手同時入圍，意義非凡。
至於最佳新秀運動員獎入圍者則有高承睿、郭冠宏、陳柏諺三位桌球好手，及田徑小將江靜緣、射箭新星風佑築，他們展現新世代的爆發力令人驚豔。而最佳運動精神獎入圍的有林郁婷以實力粉碎性別爭議，唐嘉鴻不畏失誤而堅持到底終於奪牌，陳念琴挺過抗癌幽谷摘下銅牌，及程銘志以堅定的決心換取進步，連續兩年在杭州亞帕和巴黎帕運奪下銅牌與銀牌，每位都寫下激勵人心的奮鬥故事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
113年體育運動精英獎收件共126件，被推薦選手皆具有優異成績，更在國際賽事上大放異彩。「終身成就獎」經評審激烈討論後，決定由82歲李武男先生榮獲這份殊榮。李武男先生投入拳擊運動超過一甲子，自選手退役後擔任拳擊協會理事長，多年來推動多項革新，除了從校園推動學生拳擊風氣、投入裁判及教練制度改革、搭建與國際拳擊協會友善關係，更積極爭取舉辦國際賽事等，只為了讓國內拳壇更好、更強。
此外，關注國內拳擊發展，促使國內女子拳擊運動員嶄露頭角，培育出林郁婷、陳念琴、吳詩儀等優秀選手，實為「推動女子拳擊的先行者」，促成臺灣女力拳開，在國際舞台閃耀光芒。李武男先生一輩子「拳心拳意」付出與奉獻，榮獲終身成就獎可謂實至名歸。
今年榮獲精英獎「特別獎」則是霹靂舞孫振選手，霹靂舞首次成為奧林匹克運動會正式項目，而孫振以總排名第10名搶下奧運門票，成為中華隊史上首位霹靂舞選手，別具意義。孫振從11歲因電影愛上街舞，投入霹靂舞的世界至今14年，孫振說：「嘻哈文化是我的精神、霹靂舞是我的全部！」，巴黎奧運雖然無緣8強，但已為臺灣街舞寫下新的歷史；緊接著在巴黎奧運後，孫振的爆發力於Outbreak Europe大賽奪下第一個世界冠軍頭銜。孫振全心投入將臺灣的元素融入霹靂舞，設計台客舞、喝珍奶橋段、藍白拖點子等融入舞蹈，誓言透過霹靂舞讓世界看見臺灣。
精英獎6大獎項入圍名單公布
今年精英獎6大獎項入圍名單中，最佳男運動員獎有巴黎奧運殿堂上表現優異的李孟遠、高承睿，及巴黎帕運奪得佳績的程銘志、蕭翔文，與曾獲最佳精神獎的唐嘉鴻共同入圍。入圍最佳女運動員獎則有帕運桌球好手田曉雯、林姿妤，及三位拳擊女將吳詩儀、林郁婷、陳念琴共同角逐。
最佳運動團隊獎包括摘銀桌球女雙（田曉雯、林姿妤）、黃金羽球男雙麟洋配（李洋、王齊麟）及奪金棒球亞青代表隊（U18 亞洲盃）。值得一提的是，每位優秀的選手背後總是有一位優秀的教練，入圍最佳教練獎的柯文明教練、翁士航教練、陳宏麟教練、曾自強教練及謝志培教練，和他們一手培訓的選手同時入圍，意義非凡。
至於最佳新秀運動員獎入圍者則有高承睿、郭冠宏、陳柏諺三位桌球好手，及田徑小將江靜緣、射箭新星風佑築，他們展現新世代的爆發力令人驚豔。而最佳運動精神獎入圍的有林郁婷以實力粉碎性別爭議，唐嘉鴻不畏失誤而堅持到底終於奪牌，陳念琴挺過抗癌幽谷摘下銅牌，及程銘志以堅定的決心換取進步，連續兩年在杭州亞帕和巴黎帕運奪下銅牌與銀牌，每位都寫下激勵人心的奮鬥故事。