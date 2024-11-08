49歲女星徐若瑄6日爆出罹癌消息，她本人證實年初體檢時就發現身體異樣，雖然罹患甲狀腺癌，但好險是零期，手術後身體已經慢慢康復、努力做喉嚨的復健，要大家不用擔心。徐若瑄秉持一貫堅強、樂觀態度，今（8）日中午12點也會出席按摩椅活動，這也是她承認罹癌後首度現身螢光幕前受訪，狀態如何讓外界都高度關注。
徐若瑄認罹癌後首露面受訪 身體狀況引關注
徐若瑄今日中午將出席台北市松山區的按摩椅開幕活動，這也是她承認自己罹癌後，首度出面接受媒體訪問，身體狀態成了大眾最關注的焦點。事實上，徐若瑄最近氣色不錯，昨日更私下和好姐妹聚餐，幫郭台銘的太太曾馨瑩慶祝50歲生日。
徐若瑄昨晚在IG限時動態寫道，「接住彼此的喜怒哀樂，忙裡偷閒的姊妹聚會，壽星永遠18歲，我也愛妳們」，看來罹癌一事好友應該都知情。為了不讓粉絲擔心，徐若瑄在周刊爆料出來後，當天就公開發文承認生病一事，強調身體已經動過手術治療，目前康復許多。
徐若瑄爆罹甲狀腺癌 她秒發文證實報平安
徐若瑄6日的貼文寫道：「我現在很好喔！」她透露因為有家族病史遺傳的關係，好在有定期健康檢查的習慣，及早發現並成功治療，感謝醫療團隊的照顧；徐若瑄也直言，「手術後2、3個月內不適合演出，畢竟手術的位置在口腔裡，配合醫生的叮嚀，我很努力做喉嚨的復健，勤按摩、物理治療，讓它能早點不麻、早點康復，才能再好好唱歌給大家聽」。
手術康復後徐若瑄也陸續完成了多場演出，並對粉絲喊話，「別擔心，我現在很好喔，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福」。
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徐若瑄今日中午將出席台北市松山區的按摩椅開幕活動，這也是她承認自己罹癌後，首度出面接受媒體訪問，身體狀態成了大眾最關注的焦點。事實上，徐若瑄最近氣色不錯，昨日更私下和好姐妹聚餐，幫郭台銘的太太曾馨瑩慶祝50歲生日。
徐若瑄昨晚在IG限時動態寫道，「接住彼此的喜怒哀樂，忙裡偷閒的姊妹聚會，壽星永遠18歲，我也愛妳們」，看來罹癌一事好友應該都知情。為了不讓粉絲擔心，徐若瑄在周刊爆料出來後，當天就公開發文承認生病一事，強調身體已經動過手術治療，目前康復許多。
徐若瑄爆罹甲狀腺癌 她秒發文證實報平安
徐若瑄6日的貼文寫道：「我現在很好喔！」她透露因為有家族病史遺傳的關係，好在有定期健康檢查的習慣，及早發現並成功治療，感謝醫療團隊的照顧；徐若瑄也直言，「手術後2、3個月內不適合演出，畢竟手術的位置在口腔裡，配合醫生的叮嚀，我很努力做喉嚨的復健，勤按摩、物理治療，讓它能早點不麻、早點康復，才能再好好唱歌給大家聽」。
手術康復後徐若瑄也陸續完成了多場演出，並對粉絲喊話，「別擔心，我現在很好喔，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福」。