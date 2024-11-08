2024世界棒球12強賽將於台灣時間11月10日至24日登場，這次台灣取得預賽主辦權，B組預賽將於天母球場、台北大巨蛋開打。10日就有味全龍及韓國隊的熱身賽可看，台韓大戰讓球迷興奮，啦啦隊陣容也不容小覷。台灣方面從6支職棒啦啦隊中找來12名女孩組成「CT AMAZE」應援限定組合。韓國則將派出KBO旗下SSG仁川登陸者啦啦隊中的「4大金釵」來台，分別是裴垂鉉、朴宰令、李妍珍、金渡娥，會帶來怎樣的表現令人期待。
韓國「4大金釵」陣容出爐！女神介紹一次看
12強棒球賽中台韓大戰最吸引球迷關注，預賽B組開幕戰將在日本名古屋開打，其餘賽程於台灣舉行，因此韓國方面也派了啦啦隊前來應援。據《民視新聞網》報導，南韓國家隊確定要出動「4大金釵」，4人是來自韓國職棒聯盟SSG仁川登陸者隊的啦啦隊女神，其中包含「最長壽啦啦隊美魔女」40歲的成員裴垂鉉。
身高176公分的裴垂鉉，不僅擁有姣好外型，沒有一絲贅肉的健美選手身材，更經常成為眾人矚目焦點。她在2003年加入啦啦隊後，也經常參加健美比賽，曾多次獲得冠軍；對身材的堅持和狂熱讓裴垂鉉練出超堅挺的6塊腹肌，有別於一般啦啦隊員，健康的古銅色膚色更是裴垂鉉在球場上一眼就能被粉絲認出的關鍵。
4大金釵之一還有24歲的白皙女孩朴宰令，身高170公分的她，17歲就踏上啦啦隊行列，更有「實物殺手」的封號，意指本人比照片更佳貌美，目前朴宰令IG有11.2萬粉絲追蹤，致命的鄰家女孩笑容是她的拿手必殺技。
此行中最年輕的啦啦隊女孩則是23歲的李妍珍，雖然她年紀小，但卻是啦啦隊中的跳舞黑馬，超高人氣和甜美笑容讓她被封為「李雅英接班人」，IG目前也有2.5萬粉絲追蹤。最後，來介紹這位有「仁川女神」封號的30歲啦啦隊成員金渡娥，她皮膚白皙、氣質清新，在台韓兩地都有不少粉絲支持，IG追蹤人數達19萬，光腳在球場上跳舞的直拍影片已累積2.9萬人按讚。
台灣6支啦啦隊選12女孩 組CT AMAZE應援12強
面對韓國來勢洶洶的陣容，台灣應援代表「CT AMAZE」也不容小覷，成員分別是味全龍小映、璦昀；Fubon Angels秀秀子、Jessy；樂天女孩孟潔、嘎琳；PS女孩妮可、曼容；Uni-Girls斐棋、Joy；Wing Stars妡0、林浠。台韓兩邊的代表隊及啦啦隊會帶來怎樣的表現，都讓球迷相當期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
12強棒球賽中台韓大戰最吸引球迷關注，預賽B組開幕戰將在日本名古屋開打，其餘賽程於台灣舉行，因此韓國方面也派了啦啦隊前來應援。據《民視新聞網》報導，南韓國家隊確定要出動「4大金釵」，4人是來自韓國職棒聯盟SSG仁川登陸者隊的啦啦隊女神，其中包含「最長壽啦啦隊美魔女」40歲的成員裴垂鉉。
身高176公分的裴垂鉉，不僅擁有姣好外型，沒有一絲贅肉的健美選手身材，更經常成為眾人矚目焦點。她在2003年加入啦啦隊後，也經常參加健美比賽，曾多次獲得冠軍；對身材的堅持和狂熱讓裴垂鉉練出超堅挺的6塊腹肌，有別於一般啦啦隊員，健康的古銅色膚色更是裴垂鉉在球場上一眼就能被粉絲認出的關鍵。
4大金釵之一還有24歲的白皙女孩朴宰令，身高170公分的她，17歲就踏上啦啦隊行列，更有「實物殺手」的封號，意指本人比照片更佳貌美，目前朴宰令IG有11.2萬粉絲追蹤，致命的鄰家女孩笑容是她的拿手必殺技。
此行中最年輕的啦啦隊女孩則是23歲的李妍珍，雖然她年紀小，但卻是啦啦隊中的跳舞黑馬，超高人氣和甜美笑容讓她被封為「李雅英接班人」，IG目前也有2.5萬粉絲追蹤。最後，來介紹這位有「仁川女神」封號的30歲啦啦隊成員金渡娥，她皮膚白皙、氣質清新，在台韓兩地都有不少粉絲支持，IG追蹤人數達19萬，光腳在球場上跳舞的直拍影片已累積2.9萬人按讚。
台灣6支啦啦隊選12女孩 組CT AMAZE應援12強
面對韓國來勢洶洶的陣容，台灣應援代表「CT AMAZE」也不容小覷，成員分別是味全龍小映、璦昀；Fubon Angels秀秀子、Jessy；樂天女孩孟潔、嘎琳；PS女孩妮可、曼容；Uni-Girls斐棋、Joy；Wing Stars妡0、林浠。台韓兩邊的代表隊及啦啦隊會帶來怎樣的表現，都讓球迷相當期待。