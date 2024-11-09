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▲竹科實中LED看板超狂升大學榜單曝光，94.8%上國立醫學相關科系。（圖／翻攝Threads）

▲竹科實中113年升大學超狂榜單。（圖／翻攝Threads）

台灣「最強中學」不再是建中、北一女，為竹科員工而設的「新竹科學園區實驗高級中等學校」（簡稱竹科實中）今（2024）年升大學榜單公開了，94.8%學生錄取國立醫學相關科系、65%上頂大（台清交成政），超狂榜單引發熱議。網友日前在Threads分享新竹實中校門口跑馬燈，「賀本校113年升大學表現傑出！高三應屆畢業生共173人，」。想進台灣「最強中學」難度高，113學年度想進竹科實中都必須達到5A10+、寫作5級分的門檻，以國中會考5科，1科獲A++得7分、A+拿6分，作文滿分6級分換1積分、5級分則是0.8積分推算，竹科實中錄取分數為35.8分。而建中113年度錄取分數為34.8分、北一女33.8分。竹科實中創立於1983年，成立宗旨是方便新竹科學園區以及相關科研機構的員工子女就學，是間完全中學，設有高中、國中、國小、幼兒園及雙語。網友紛紛留言，「清大大一時，竹科實中高一、高二的學生就已經坐在我們旁邊一起上課了」、「竹科實中超強！我有兩個醫學系同學是他們那屆資優班倒數名次的，聽說那班一半都醫學系」。不過，竹科實中也強到讓新竹地區的家長、小孩壓力山大！馨傳不動產智庫執行長何世昌先前曾分享，朋友的朋友正是壓力超大的新竹家長之一，小孩從國小開始就要擠學區，新竹縣18所總量管制學校，其中竹北就占了15間。新竹家長感嘆，在新竹考高中競爭超激烈，就算國文、社會、自然、英文、數學5科會考都拿A，5A別說竹科實中，就連新竹高中（5A6+）、新竹女中（5A4+）和竹北高中（5A1+）也都上不了，5A學生要被洗到苗栗念高中。何世昌就說，不少家長眼看新竹競爭太激烈，乾脆提前1年北上花上千萬元在台北市或新北市置產，為孩子遷戶籍、轉學籍，就是要替孩子買一個入學好高中的機會。