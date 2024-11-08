雙11拍賣網11元搶海景房！中國一名人妻在一拍賣平台，以人民幣11元（約新台幣49元）買下山東一間40平方公尺（約12坪）的海景2房。當平台通知成交時，接電話的老公以為是詐騙直接掛斷，沒想到事後才知道原來是真的。人民幣11元買到海景房在中國社群引發熱議，有網友感嘆：「房價如蔥時代來了！」
綜合中國媒體報導，當事拍賣平台是「阿里資產．司法」拍賣網，不少拍品都來自法院，雙11期間有超過5萬件遭法院查封資產拍賣，從鑽石珠寶、名錶名車、汽車房子，甚至是鐵礦採礦權都有，被中國網民形容是「大寶藏」。
而在雙11期間，該拍賣網趁勢推出人民幣1元起標買房，物件是「山東威海市乳山假日海景房雍華苑小區1單元701住宅」，物件面積42.07平方米（約12.7坪），2室1廳1衛的戶型，站在陽台上就能直接看到大海。
根據網站資料顯示，共有3801人報名參與這起拍賣會，經歷1001次出價，保證金為人民幣1元、起始價也是1元，但加價幅度僅0.01元，最後封頂價人民幣11元，並且停留在11元達1小時，最終在11月7日上午11時3分結束競價。
拍賣平台聯繫得標者時，一度被接電話的女子老公誤認是詐騙，直接掛斷電話。業者再次聯繫上得標女子，她原以為這類低價拍賣房子會有「內定者」，沒想到自己竟然成為那個幸運兒，驚喜不已。
根據中國抖音網紅介紹，阿里拍賣和阿里拍賣都是阿里巴巴旗下平台，民眾要上阿里資產競標商品，得經過實名認證，繳納心儀商品設定的保證金後，就可以參與競拍，強調過程公開、透明，而且「資金都是支付寶全程監管，杜絕假客戶」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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而在雙11期間，該拍賣網趁勢推出人民幣1元起標買房，物件是「山東威海市乳山假日海景房雍華苑小區1單元701住宅」，物件面積42.07平方米（約12.7坪），2室1廳1衛的戶型，站在陽台上就能直接看到大海。
根據網站資料顯示，共有3801人報名參與這起拍賣會，經歷1001次出價，保證金為人民幣1元、起始價也是1元，但加價幅度僅0.01元，最後封頂價人民幣11元，並且停留在11元達1小時，最終在11月7日上午11時3分結束競價。
拍賣平台聯繫得標者時，一度被接電話的女子老公誤認是詐騙，直接掛斷電話。業者再次聯繫上得標女子，她原以為這類低價拍賣房子會有「內定者」，沒想到自己竟然成為那個幸運兒，驚喜不已。
根據中國抖音網紅介紹，阿里拍賣和阿里拍賣都是阿里巴巴旗下平台，民眾要上阿里資產競標商品，得經過實名認證，繳納心儀商品設定的保證金後，就可以參與競拍，強調過程公開、透明，而且「資金都是支付寶全程監管，杜絕假客戶」。
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