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▲Ryu（右）與Yuma（左）上一次同框是2023年12月。（圖／翻攝自Yuma IG）

▲Yuma一人唱歌狀態令人擔憂。（圖／翻攝自YouTube YUMA TV / 日本人的日常）

擁有百萬人追蹤的YouTube頻道「Ryuuu TV」由馬來西亞的Ryu和來自日本的Yuma夫妻一起經營，兩人從留學時期一起打拚，到後來結婚，買房、養兔子，兩人也在頻道中回答過許多關於感情的問題，，5天前Yuma的個人頻道中才上傳「一個人去唱歌」的影片，讓許多網友不捨直呼，「不管發生什麼事希望妳一切都好」。Ryu和Yuma一起經營頻道已經超過10年，夫妻倆近來鮮少在影片中同框，Yuma也長文回應，「我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」讓粉絲相當擔心。而她在5天前就在個人頻道中上傳一則標題為「傳說中的一人去唱歌的日本人，真實的獨活女子」影片，影片中她獨自搭車到KTV，點了酒開始一人狂歡，結果沒唱夠，隔天又再開車到另一個地方唱歌。點的歌有〈幾億光年〉、〈旅路〉等，歌詞中「想再次看見妳到家時的笑容」、「那些被遺忘的物品」、「不知道該寄往何處」、「原本也不曉得，總有一天會迎來終點」讓粉絲擔心，「現在仔細看到yuma的歌單，才知道原來都是有意義的」、「不需要辛苦的勉強自己做些什麼，只要簡單做自己就好了」、「Yuma加油！好好吃飯」，但也有人說，要大家好好看影片就好，不要當「預言家」，家務事只有他們兩個清楚。