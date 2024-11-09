NBA金州勇士今（9）日前進客場踢館克里夫蘭騎士，此戰雙方在賽前都分別位居東西區榜首位置，勇士7勝1敗在西區與雷霆、太陽並列第一；至於騎士9勝0敗則獨居東區王位。但本場比賽卻不如想像當中刺激，灣區大軍在上半場就落後多達41分，也讓比賽毫無懸念，終場勇士就以117：136敗下陣來，終止近期一波5連勝高潮，這樣的情況也讓主帥Steve Kerr感嘆：「球隊今天在上半場比賽，可說是毫無組織性。」
勇士今客場慘敗給騎士 主帥Kerr賽後做出回應
勇士今日前進克里夫蘭踢館騎士，上半場結束後就陷入多達41分落後，使得比賽早早就分出勝負，賽後勇士主帥Steve Kerr接受採訪時表示：「我們必須作出回應，明天必須繼續訓練，球隊得更好地執行原先教練團設定的戰術。我只是覺得，我們上半場發生多達13次失誤，同時完全沒有組織性，我覺得這是我們最需要改進的地方。」
「我們必須繼續在團隊組織下功夫，讓大家都能夠穩定下來，這樣我們才能更好地執行戰術，理解如何應對像他們（騎士）這樣高水準防守的球隊。」Steve Kerr如此說到。
Looney稱要打出球隊風格 若未成恐就會被輕易擊敗
勇士中鋒Kevon Looney賽後則表示：「我們只是要重新找回自己的身份，我們知道，只要打出屬於我們的籃球風格，按照我們的標準去打、堅守我們的原則，我們就會變得很難被擊敗，哪支球隊都能夠對抗。但同時如果我們沒辦法保持那種銳氣，就可能會很輕易地被擊敗。」
本場比賽勇士一哥Stephen Curry出手10投5中，三分球則是4投僅1中，得到12分，替補上陣的小將Janathan Kuminga攻下全隊最高21分，並抓下5籃板與送出5助攻，Andrew Wiggins貢獻11分，後衛Brandin Podziemski挹注14分7籃板4助攻。
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勇士今日前進克里夫蘭踢館騎士，上半場結束後就陷入多達41分落後，使得比賽早早就分出勝負，賽後勇士主帥Steve Kerr接受採訪時表示：「我們必須作出回應，明天必須繼續訓練，球隊得更好地執行原先教練團設定的戰術。我只是覺得，我們上半場發生多達13次失誤，同時完全沒有組織性，我覺得這是我們最需要改進的地方。」
「我們必須繼續在團隊組織下功夫，讓大家都能夠穩定下來，這樣我們才能更好地執行戰術，理解如何應對像他們（騎士）這樣高水準防守的球隊。」Steve Kerr如此說到。
Looney稱要打出球隊風格 若未成恐就會被輕易擊敗
勇士中鋒Kevon Looney賽後則表示：「我們只是要重新找回自己的身份，我們知道，只要打出屬於我們的籃球風格，按照我們的標準去打、堅守我們的原則，我們就會變得很難被擊敗，哪支球隊都能夠對抗。但同時如果我們沒辦法保持那種銳氣，就可能會很輕易地被擊敗。」
本場比賽勇士一哥Stephen Curry出手10投5中，三分球則是4投僅1中，得到12分，替補上陣的小將Janathan Kuminga攻下全隊最高21分，並抓下5籃板與送出5助攻，Andrew Wiggins貢獻11分，後衛Brandin Podziemski挹注14分7籃板4助攻。