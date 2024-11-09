我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士強調防守，導致Curry不得不在狹小空間中創造得分機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry仍是勇士最重要的攻守核心。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士今(9)日遭重創，上半場就落後騎士達41分，最終以一場大敗收場。根據比賽前的數據統計，在對陣騎士的比賽中，Kerr 教練選擇讓 Gary Payton II 與 Stephen Curry 搭檔後場，目的是加強防守以對抗騎士當家球星 Donovan Mitchell，而 Andrew Wiggins 則負責防守 Darius Garland。儘管這一佈置在防守端有所成效，但在進攻端卻顯得捉襟見肘。Kerr 強調防守的策略導致勇士隊在進攻端的空間問題日益突出，缺乏足夠的外圍威脅使得勇士的半場進攻效率低下，尤其是在面對像騎士這樣的防守強隊時，勇士更顯得力不從心。在防守端，勇士隊本賽季採取了積極的包夾策略，希望能通過施壓製造對手失誤。近期對陣波士頓塞爾提克和克里夫蘭騎士的比賽顯示，對手已經找到了針對勇士包夾的應對方法。雖然勇士在這場比賽中大比分落敗，但這也為球隊提供了許多數據分析的依據。Kerr 教練需要在平衡進攻與防守、優化先發與板凳深度方面做出調整。值得注意的是，勇士隊在2022年奪冠時依靠類似 Otto Porter Jr. 的射手來拉開空間，而今年他們在這方面的配置顯得不足。對於勇士隊來說，沒有時間沉浸在這場失利中，因為接下來他們將迎戰西區榜首球隊雷霆。這場失利顯示，儘管勇士在賽季初期取得不錯的戰績，但要在競爭激烈的西區中保持優勢，他們必須迅速調整陣容並找到更穩定的輪換策略。