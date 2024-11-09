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▲克里夫蘭騎士隊後衛 Donovan Mitchell (45 號) 利用高位擋拆破解勇士防守。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里夫蘭騎士隊後衛 Darius Garland (10 號) 在 NBA 比賽對陣金州勇士隊時投進三分球後做出手勢慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士隊前鋒 Kevon Looney (左)企圖突破防守。（圖／美聯社／達志影像）

本季「兩大驚奇」騎士和勇士，賽前皆暫居東、西區龍頭，其中騎士開季9戰全勝，勇士8場僅輸1場，且前一場還打敗衛冕軍塞爾提克，也讓勇士聲勢衝到最高點，騎士在上半場就打爆勇士，兩隊居然差距達到41分，讓我看到傻眼，騎士王牌，即使換防後能檔住Mitchell，卻漏了騎士埋伏在外線的射手群，加上本場比賽騎士外線手感火燙，47投20中，也徹底摧毀勇士的防線。本季勇士最自豪的就是無差別的12-13人的輪替陣容，利用充沛的體力和拚勁，拖垮對手防線。不過騎士本場並不隨之起舞，擺上多名體能勁爆的鋒線進行快速的防守輪轉，不給勇士外線太多空檔，同時貫徹「守死」Curry的策略，不給任何出手空隙，勇士開賽打不順暢，第二套陣容上來又無法突破，戰況形成一面倒。此現象和前一場相似，塞爾提克開賽一度取得14：3的領先。勇士擅長用大量三分球轟垮對手，而騎士也不甘示弱，一度擺上1中鋒，搭配4個有三分能力的球員在場上，並把空間拉大，此方法意外堪用，騎士替補群展現更大的能量，尤其三分球合計10投8中，尤其Ty Jerome三分球3投全進，比賽前段他出賽的10分鐘左右，騎士淨勝勇士達到23分。也許很多球迷認為一場比賽不能證明什麼，但騎士的確用成功地策略，徹底擊潰勇士，開季10連勝並非偶然，這支騎士軍團正在奇蹟的路上，而勇士則必須找出問題，對症下藥，不然各隊將不斷用「獵殺勇士」說明書，繼續打落水狗。