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▲Yuma的聲明讓人心疼。（圖／翻攝自Yuma IG）

百萬網紅夫妻Ryu和Yuma因自然的風格受到觀眾喜愛，2017年Ryu向Yuma求婚，當時他們的頻道剛破50萬訂閱，後來又經歷結婚、買房等人生大事，沒想到才7年就被爆出婚姻觸礁，，他也在稍早大動作刪掉女方貼文，Yuma則是在限時動態無奈吐，「哈哈，我也是和大家一樣的心情。」Ryu和Yuma被爆出婚姻觸礁，Yuma在IG寫下長文解釋，目前的狀況都還在變化中，所以一直無法向大家解釋，「等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」而此時Ryu就被爆料是出軌，女方還在IG發出Ryu的手繪照，寫下「大好き」，讓許多網友湧入留言砲轟。約莫3小時，那則PO文從Ryu的版面上消失，女方帳號也變成私人帳號，Yuma則是在限時動態寫下，「哈哈，我也是和大家一樣的心情。」並表示這絕對不是為了流量故意演出來的，讓許多粉絲心疼不已。