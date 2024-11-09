高雄手搖飲品牌「八曜和茶」雙北首間分店「新北三重門市」8日開幕，一早就吸引民眾朝聖排隊，從早到晚都人潮滿滿，讓業者不得不提早公告「截止排隊」，還有女網友分享，男友為了給她驚喜，不吃不喝排了7小時才買到飲料。如此誇張的盛況，讓不少網友納悶「八曜有這麼好喝嗎？」貼文一出，有人直言「台灣人就是愛排隊」，也有鐵粉站出來大讚愛喝的品項，《NOWnews今日新聞》同時整理出「八曜和茶Top5菜單推薦」，供讀者參考。
有女網友在Threads上分享，表示八曜和茶「新北三重門市」開幕當天，男友知道她喜歡喝這品牌，便偷偷去現場排隊購買，沒想到從早上10點半開始等，一路到傍晚17點半才終於買到，這中間男友不吃不喝站了7小時，讓她感動PO文喊：「怎麼知道一個人是對的？」直指該行為讓她確定了男友就是那個對的人。
一名PTT網友不解問「八曜有這麼好喝嗎？」指出八曜和茶「新北三重門市」開幕首日，店外排隊人潮繞了好幾圈，「應該超過200公尺吧，有夠誇張！」忍不住好奇八曜和茶有什麼魔力，能吸引大票消費者花時間等候，「有沒有八曜排到爆的八卦？」對此，不少人直言「 好不好喝根本就不重要，重要的是排隊的感覺，排隊喝起來得比較爽」、「台灣人就是愛排隊！笑爛」，但也有鐵粉點名，「八曜和茶、舞妓406奶茶都不錯」、「406跟摩斯紅茶有像」、「308我也很愛喝」。
🟡「八曜和茶Top5菜單推薦」
◾️柚香覺醒307：以獨家輕焙烏龍茶王307，搭配新鮮現榨的葡萄柚，是清新酸甜的「紅柚纖果爽茶飲」。
◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308作為基底、搭配日式厚奶及特調蜜而成的「無咖啡因黃金蕎麥奶茶」，非常香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️83蜂見茶：以紅茶/307/綠茶作為基底，搭配特調蜂巢純蜜釀，甜度冰塊固定、約半糖，喝得到「淡淡龍眼荔蜜香的低咖啡因紅茶」。
◾️舞妓406紅茶：精選金萱茶葉秘製發酵，從輕感花果香氣轉變成微巧奶香的「甘甜自然茶」，也是年初與一沐日聯名的代表茶款之一。
🟡11/10八曜和茶新北三重店限定「柚香覺醒307買一送一」
八曜和茶新北三重店限定，完成指定活動條件爽喝「柚香覺醒307買一送一」開幕優惠！提醒大家，可累計贈送，購買柚香覺醒307兩杯即贈兩杯，以此類推；僅適用於八曜和茶新北三重門市開幕之活動；門市開幕期間無提供電子支付、門市外送、外送平台與門市預定自取服務（開放時間將另行公告）；門市開幕前三日無會員集點及兌換活動；優惠活動不併用。
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一名PTT網友不解問「八曜有這麼好喝嗎？」指出八曜和茶「新北三重門市」開幕首日，店外排隊人潮繞了好幾圈，「應該超過200公尺吧，有夠誇張！」忍不住好奇八曜和茶有什麼魔力，能吸引大票消費者花時間等候，「有沒有八曜排到爆的八卦？」對此，不少人直言「 好不好喝根本就不重要，重要的是排隊的感覺，排隊喝起來得比較爽」、「台灣人就是愛排隊！笑爛」，但也有鐵粉點名，「八曜和茶、舞妓406奶茶都不錯」、「406跟摩斯紅茶有像」、「308我也很愛喝」。
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◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308作為基底、搭配日式厚奶及特調蜜而成的「無咖啡因黃金蕎麥奶茶」，非常香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️83蜂見茶：以紅茶/307/綠茶作為基底，搭配特調蜂巢純蜜釀，甜度冰塊固定、約半糖，喝得到「淡淡龍眼荔蜜香的低咖啡因紅茶」。
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