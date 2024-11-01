確定了！高雄「八曜和茶」北上展店第一家，「新北三重店」將於11月8日開幕，鄰近捷運台北橋站、地點就位在熱鬧的重新路一段上，營業時間、地址、優惠活動、Top5菜單推薦一次整理告訴你，大台北的朋友搶先喝「柚香覺醒307買一送一」，加碼贈送HCY時尚環保提袋、及獨家YO307清爽柚香片bag款週邊商品3大好康。
北部民眾總算等到高雄「八曜和茶」開門啦！官方正式宣佈「新北三重店」開幕時間就在11月8日上午10:00，地址於「新北市三重區重新路一段106號」捷運台北橋站旁。再幫大家複習一次開幕3大優惠及必喝Top5菜單推薦。
📌11/8全台同步登場！獨家YO307清爽柚香片bag款
歡慶八曜和茶新北三重店開幕，11月8日全台八曜門市同步登場，購買任一飲品加購價149元，可購買獨家週邊新品「YO307清爽柚香片」有經典黃綠杯款、及和風bag款兩種款選（數量款式有限，售完為止）。提醒大家，購買兩杯任意飲品即可加購2個「YO307清爽柚香片-和風bag款」，以此類推；圖片僅供參考，請以實物為準。
📌11/8～11/9新北三重店贈送「HCY時尚環保一杯袋」
於八曜和茶官方FB、IG、Threads，任選一個社群平台@三位好友，完成指定條件、出示畫面並購買指定飲品滿100元（京彩舞伎奶茶、308炙燒濃乳、浪烤厚焙乳504），即贈送「HCY時尚環保一杯袋」1個（原價68元/個）。提醒大家，指定商品滿200元即贈2個，以此類推，數量有限，送完為止；僅適用於八曜和茶新北三重開幕之活動。
📌11/10八曜和茶新北三重店！「柚香覺醒307買一送一」開幕優惠
八曜和茶新北三重店限定，完成指定活動條件爽喝「柚香覺醒307買一送一」開幕優惠！提醒大家，可累計贈送，購買柚香覺醒307兩杯即贈兩杯，以此類推；僅適用於八曜和茶新北三重門市開幕之活動；門市開幕期間無提供電子支付、門市外送、外送平台與門市預定自取服務（開放時間將另行公告）；門市開幕前三日無會員集點及兌換活動；優惠活動不併用。
📌還不知道八曜和茶喝什麼嗎？「八曜和茶Top5菜單推薦」一次整理搶先看。
◾️柚香覺醒307：以獨家輕焙烏龍茶王307，搭配新鮮現榨的葡萄柚，是清新酸甜的「紅柚纖果爽茶飲」。
◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308作為基底、搭配日式厚奶及特調蜜而成的「無咖啡因黃金蕎麥奶茶」，非常香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️83蜂見茶：以紅茶/307/綠茶作為基底，搭配特調蜂巢純蜜釀，甜度冰塊固定、約半糖，喝得到「淡淡龍眼荔蜜香的低咖啡因紅茶」。
◾️舞妓406紅茶：精選金萱茶葉秘製發酵，從輕感花果香氣轉變成微巧奶香的「甘甜自然茶」，也是年初與一沐日聯名的代表茶款之一。
另外，每年秋冬必喝的星巴克「太妃核果風味那堤」，今年將於明天11月2日正式回歸，搶在開賣前先喝「第二杯半價」優惠買法曝光！11月1日星禮程會員使用「行動預點」，搶先喝大杯(含)以上「太妃核果風味那堤(冰/熱/特選)」；加碼即日起至11月5日，成為星巴克LINE官方帳號好友，使用行動預點輸入活動代碼「LINE專屬太妃」，爽喝「大杯(含)以上太妃核果風味那堤第二杯半價」專屬優惠！提醒大家，加購客製化配料不享折扣優惠；每筆訂單僅限一組優惠，活動期間不限購買次數。
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📌11/8全台同步登場！獨家YO307清爽柚香片bag款
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◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308作為基底、搭配日式厚奶及特調蜜而成的「無咖啡因黃金蕎麥奶茶」，非常香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️83蜂見茶：以紅茶/307/綠茶作為基底，搭配特調蜂巢純蜜釀，甜度冰塊固定、約半糖，喝得到「淡淡龍眼荔蜜香的低咖啡因紅茶」。
◾️舞妓406紅茶：精選金萱茶葉秘製發酵，從輕感花果香氣轉變成微巧奶香的「甘甜自然茶」，也是年初與一沐日聯名的代表茶款之一。
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