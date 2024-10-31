10月31日萬聖節強碰康芮颱風（國際命名：KONG-REY）強颱來襲。今天停班停課颱風假沒外送，還是想喝「星巴克買一送一」，幫大家一次整理颱風天星巴克星冰樂買一送一、太妃核果風味那堤回歸前搶先喝「第二杯半價」等4大優惠，提供星巴克企網「一鍵查詢」各店營業時間，建議民眾琛風雨不大、先電話確認後再出門，務必留意強風豪雨。
📌颱風天星巴克foodomo外送「買一送一」迎萬聖節
萬聖節也有「星巴克買一送一」可以喝！即日起至10月31日每週三至五，使用foodomo外送爽喝星巴克指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冷萃咖啡」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家換算好那堤75元、冷萃咖啡80元、摩卡可可碎片星冰樂92.5元就能划算爽喝特大杯。由於颱風天依政府公告暫停平台外送服務，但維持開啟「外帶自取」服務，所在區域風雨較小的民眾可多加利用。
📌今起搶先喝星巴克「太妃核果風味那堤」第二杯半價
11月2日才回歸的「太妃核果風味那堤」，正式開賣前2天萬聖節搶先喝到「太妃核果風味那堤第二杯半價」優惠買法！10月31日至11月1日，星禮程會員使用「行動預點」，搶先喝大杯(含)以上「太妃核果風味那堤(冰/熱/特選)」；加碼10月31日至11月5日，成為星巴克LINE官方帳號好友，使用行動預點輸入活動代碼「LINE專屬太妃」，爽喝「大杯(含)以上太妃核果風味那堤第二杯半價」專屬優惠！提醒大家，加購客製化配料不享折扣優惠；每筆訂單僅限一組優惠，活動期間不限購買次數。颱風天也能喝優惠。
📌星巴克萬聖節星送禮「指定組合7折優惠」
萬聖節星巴克星禮程會員專屬，10月31日10:00-23:59活動期間使用「星送禮」服務，指定組合享優惠7折起。活動指定組合為：「大杯巧克力可可碎片星冰樂＋巧克力布蕾戚風捲」限定優惠219元（原價260元）、「特大杯焦糖可可碎片星冰樂雙杯組」限定優惠259元（原價370元）、「大杯那堤＋經典法式千層薄餅」限定優惠219元（原價255元）。
提醒大家，活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，不限購買次數，星星可累計；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌單杯特價「黑可可奶霜星冰樂」99元！免券喝到11月
星巴克最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，是巧克力控的最愛。即日起至11月28日，星巴克大杯「黑可可奶霜星冰樂」單杯特價99元直接入手，免券也不用抽獎。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
今萬聖節遇上康芮颱風全台22縣市停班停課，想知道「颱風天星巴克有開嗎？」官方回應《NOWnews今日新聞》，提供星巴克企網「一鍵查詢」各店營業時間，但由於各單店將根據各地天候及人力情況機動調整，建議民眾出門前再致電餐廳確認以免向隅。
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