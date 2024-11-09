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▲▼內行人推薦2款比價神器，只要輸入商品連結，就能一眼看懂商品歷史價格波動，以免被商業手法混淆視聽。（圖／翻攝自輕鬆省輕鬆報、BigGo Bot官網）

雙11購物節即將登場，各大電商平台紛紛推出超殺優惠，也有不少消費者就等一年一度大採購，希望藉這個機會省錢。不過，有網友認為，許多業者會刻意先將商品售價調高，等到了雙11當天再大幅降價，讓消費者有「跳樓大拍賣」的錯覺，誤以為撿到便宜，其實並沒有省到多少錢，對此，就有內行人推薦2款比價神器，只要輸入商品連結，就能一眼看懂商品歷史價格波動，以免被商業手法混淆視聽。只要輸入商品名稱或網址，「輕鬆省輕鬆報」就可以查出該樣產品今年的歷史價格波動，並且分析產品優點、可能問題、用戶評價等，還會顯示可以從何處購買，可以一目瞭然產品相關資訊。只要在LINE及Telegram中加入BigGo好友，並在聊天室對話框中傳送商品連結，就能看到商品歷史價格波動，最遠可追溯至2年，且可以查詢的電商平台更多，不只PChome、Momo、Yahoo，還有蝦皮購物等，也可透過官網貼上商品圖片，一鍵查詢十分方便。比價網站透過歷史價格追蹤功能查出商品價格漲幅，讓不少人察覺，部分商品價格其實是週期性調漲、降價，尤其在雙11購物節前後最明顯，最後購買到的價格可能和平時差不多，建議大家在下單前先參考歷史價格。不過，雖然比價網站能快速方便查詢商品歷史價格，也有人直言，「歷史價格功能可能沒想像的好用，各廠商為了掩蓋漲價的事實，會一直改規格和組合」，認為消費者平時還是要關注商品價格波動，避免被商業手法操弄。