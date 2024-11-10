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▲租屋貸沒有抵押物，本質上與信貸差距不大，優惠利率一旦結束，後續利率極有可能快速拉升。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲王俐喬指出，租屋貸是否真的比信貸優惠，要看後續拉升利率多少，建議民眾有相關需求可以事先進行試算。（示意圖／取自pixabay）

銀行房貸水位拉警報，除了爆發全台房貸之亂，也意味著銀行少了房貸可以大賺業績，開始狂推其他貸款，近期有銀行亦推出「租屋貸」，似乎是廣大租屋族福音，不過，專家示警，「租屋貸除了前3期優惠利率，後續的利息就是信貸，可能11%起跳，非必要者不要輕易借貸。」根據銀行「租屋貸」廣告，前3期利率0.66%、後續調回「原利率」，如果以借貸10萬、原利率最高16%、7年期計算，前3期1,219元加上剩餘81期1,461元，等於總還款金額162,093元。俐富股份有限公司創辦人王俐喬接受《NOWnews》訪問表示，銀行受限銀行法72-2，房貸可放款額度極少，所以會積極拓展其他業務，目前最常聽到的就是信貸、車貸等，近期也有部份銀行積極推廣租屋貸。「房貸」最關鍵的是有不動產作為質押物，金額大、年期長，利率目前約2.5%~3.2%；「信貸」無質押物，利率通常6~11%不等，最高可到16%；「租屋貸」則是需附上租約，但與信貸同樣屬於無質押物貸款，正常來說利率與信貸無太大差距。王俐喬指出，租屋貸主打前3期優惠利率0.66%，通常銀行帶有優惠利率的產品，後面的利率就會拉升，以7年期、借貸10萬為例，租屋貸如果後面利率拉升至16%，總還款約162,093元，信貸若以一段式6%利率計算，則是122,724元，總還款金額信貸還便宜了近5萬。她提醒，基本上銀行業務各種產品都有，但對於業務員而言，利率越高，業績就越高，有優惠利率固然是好事，但要特別留意「原利率」到底是多少，如果與一般信貸同樣是6~11%，自然真的有優惠到，反之則沒有，若有相關需求，建議先進行試算、比較，或者諮詢相關專家，避免多花冤枉錢。