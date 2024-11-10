由大馬老公Ryu、日本老婆Yuma經營的YouTube頻道「RYUuu TV / 學日文看日本」，擁有181萬人訂閱，怎料，夫妻倆近日爆發婚變，昨（9）日某大陸秦姓女畫家指稱Yuma先和日籍YouTuber大高人Tommy外遇，自己才認識Ryu，不認為是介入他人婚姻，甚至在正宮發文訴苦後公開幫男方畫的人像作品，以「大好き」（超喜歡）告白，還標記Ryu的帳號，讓粉絲憤怒到極點，輪番開罵：「對這種操作實在是厭惡到不行...」
Yuma 8日發長文回應情變疑雲，「...心裡很難受，因為沒能向大家解釋清楚...目前的狀況持續在變化，也有需要等待，所以一直處於無法向大家解釋的狀態，我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢...」並稱如果有一天能找到合適的時機，一定會跟向大家說明關於她和Ryu的事情，一番話證實夫妻情確實已經變質。
而Yuma發布該篇文章後的隔天，一名秦姓女畫家在IG上傳描繪Ryu人像的畫作，相較其他作品幾乎都沒有附上文字說明，她在配文寫下「大好き」（超喜歡，表達伴侶、朋友之間的愛之意），並標註Ryu的帳號，似乎也有經過男方的同意。
對於女畫家和Ryu聯手發表曖昧文，許多從兩人共度留學生活到創業、買房、結婚一路關注的粉絲，震驚痛罵：「天啊...這也太故意...沒要戰國籍，但我也曾被強國女生如此宣示主權&無縫接軌過，還找她朋友一起來攻擊我，所以對這種操作實在是厭惡到不行」、「沒有Yuma你什麼也不是，沒擔當的男人」、「如果真的是新女友，Ryu要不要重新考慮一下？發這種文章的綠茶程度」、「雖然感情是私領域不予置評，但另一個女人整個名目張膽欺負你的太太，就算不愛了！也有點風度跟責任好嗎？」
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而Yuma發布該篇文章後的隔天，一名秦姓女畫家在IG上傳描繪Ryu人像的畫作，相較其他作品幾乎都沒有附上文字說明，她在配文寫下「大好き」（超喜歡，表達伴侶、朋友之間的愛之意），並標註Ryu的帳號，似乎也有經過男方的同意。
對於女畫家和Ryu聯手發表曖昧文，許多從兩人共度留學生活到創業、買房、結婚一路關注的粉絲，震驚痛罵：「天啊...這也太故意...沒要戰國籍，但我也曾被強國女生如此宣示主權&無縫接軌過，還找她朋友一起來攻擊我，所以對這種操作實在是厭惡到不行」、「沒有Yuma你什麼也不是，沒擔當的男人」、「如果真的是新女友，Ryu要不要重新考慮一下？發這種文章的綠茶程度」、「雖然感情是私領域不予置評，但另一個女人整個名目張膽欺負你的太太，就算不愛了！也有點風度跟責任好嗎？」