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▲A女二婚夫逝事後，才驚覺前夫子也擁有自己的財產繼承權，擔憂與二婚夫的女兒權益受損。（示意圖／翻攝pixabay）

▲A女為了避免自己逝世後，衍生前夫子與二婚女兒的爭產問題，決定趁還在世將房產賣給女兒。（示意圖／翻攝pixabay）

▲鄭文在表示，如果有與A女相同狀況，應趁配偶還在時完成登記移轉，才可避免後續繼承、稅務等困擾。（示意圖／取自pixabay）

台灣建國逾百年，立法院成天吵吵鬧鬧，最基本的民法繼承問題仍未完善，A女二婚，與前夫、現任丈夫都生有子女，二婚家庭中，丈夫對A女相當疼愛，房產也登記給她，但近期二婚夫逝世，她突然驚覺，未來房產恐怕會被與前夫生的孩子瓜分，相當苦惱。子女繼承父母財產合法合理，但近年台灣二婚、三婚風氣盛，一旦每段婚姻都有子女，其繼承狀況就會變得複雜，如一婚生有子女，二婚後各組家庭，亦有子女，即使與一婚家庭不再有親密聯繫，未來仍是一、二婚子女都有繼承權。A女二婚，一婚生有一子，離婚後由前夫監護，由於二人離婚後，都各自再婚重組家庭，所以也鮮少聯繫，A女與二婚夫後來也生了一個女兒，好景不常，二婚夫近期逝世，A女立刻陷入繼承煩惱。A女表示，二婚丈夫相當疼愛自己，所以重組家庭後，還將房產登記在自己名下，照理說，未來自己逝世後，房產應當就是女兒的，但依照台灣民法，與前夫所生的孩子，也有繼承權，擔心自己百年後，與前夫生的小孩與現任丈夫的女兒爭產，對女兒好不公平，不知道該如何是好。A女透過仲介找到地政士協助，正業地政士事務所所長鄭文在表示，「依照A女現況，有兩種方式可以使用，一、逐年贈與，但會衍生土增稅、贈與稅等問題，二、買賣移轉，女兒直接將房地產買下，同樣有土增稅問題，但只要總價不低於公告現值即可，要註記親友買賣。」A女後來選擇了二，由女兒直接買下，因為丈夫逝世，讓她意識到人生無常，擔憂自己不知何時發生意外，待女兒有了頭期款，就會進行買賣過戶，接著再使用每年贈與免稅額244萬，逐年贈與女兒。鄭文在指出，A女的狀況在台灣現在社會相當常見，其實如果最初房子登記在丈夫名下，或丈夫尚在時，就將房子透過夫妻贈與，合法的送給丈夫，如此一來，丈夫逝世後，A女只要拋棄繼承，繼承權就會直接落到女兒身上，不會有現在這些煩惱。如今，A女丈夫已逝，即使現在做好買賣規劃，卻也必須繳交30萬土增稅，且女兒非透過繼承取得，未來房屋買賣也會面臨房地合一稅問題，建議如果有雷同狀況，應趁配偶尚在，盡速做好移轉，如果有相關問題，應諮詢專業、可信任的地政士，在合法、合理的情況下，做好最佳配置。