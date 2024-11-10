而紅遍全世界的五月天，今年底將帶著「5525回到那一天」巡迴演唱會，回到桃園棒球場，場次從12月28日開始，一連開唱6場，一路嗨到2025年，門票也在今（10）日於拓元售票系統開賣，沒想到票券一釋出，就立即被秒殺，讓網友紛紛哀嚎，指出五月天先前曾脫口「中國人」、「北京吃烤鴨」的言論怒喊：「不是變成烤鴨天團，一堆人要脫粉了嗎？怎麼一秒點下去還是沒票啊？」讓其他粉絲笑翻。
以為五月天變烤鴨天團 粉絲搶不到票哀嚎
五月天巡迴演唱會的門票今天在拓元售票系統開賣，9點30分開賣親子套票、10點開放玉山卡友區購票，11點全面開賣，沒想到還是有不少歌迷搶不到票，更在Threads怒吼：「是誰跟我說，五月天開那麼多場很好搶的？不是變成烤鴨天團，一堆人要脫粉了嗎？」
不只如此，網友更生氣表示：「要脫粉要說到做到啊！」最終還不忘哀嚎：「怎麼一秒點下去還是沒票啊，我是什麼很賤的人嗎？」貼文一出引發討論，不少粉絲也傷心表示自己沒搶到票：「真的，顯示40多張票，點進去一秒消失」、「我也沒搶到，不是一堆人說不愛了，那票到底是誰買走了？」、「脫粉都是騙人的！」
昔因脫口：我們中國人 掀起台灣粉絲脫粉潮
事實上，先前五月天的主唱阿信，曾在今年5月24日，於北京鳥巢的演唱會上脫口：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的！」掀起兩岸歌迷熱烈討論，部分台灣粉絲更是暴怒脫粉，激動直呼：「原本還以為你們不一樣！今晚真是狠狠打臉陪伴你們25年的台灣五迷」，大量歌迷湧入阿信臉書撻伐，超過1.8萬人留言，不少歌迷都淚別：「再見了，五月天。」沒想到今天售票還是被搶購一空，也讓許多網友生氣直呼：「身體很誠實嘛！」
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五月天巡迴演唱會的門票今天在拓元售票系統開賣，9點30分開賣親子套票、10點開放玉山卡友區購票，11點全面開賣，沒想到還是有不少歌迷搶不到票，更在Threads怒吼：「是誰跟我說，五月天開那麼多場很好搶的？不是變成烤鴨天團，一堆人要脫粉了嗎？」
不只如此，網友更生氣表示：「要脫粉要說到做到啊！」最終還不忘哀嚎：「怎麼一秒點下去還是沒票啊，我是什麼很賤的人嗎？」貼文一出引發討論，不少粉絲也傷心表示自己沒搶到票：「真的，顯示40多張票，點進去一秒消失」、「我也沒搶到，不是一堆人說不愛了，那票到底是誰買走了？」、「脫粉都是騙人的！」
昔因脫口：我們中國人 掀起台灣粉絲脫粉潮
事實上，先前五月天的主唱阿信，曾在今年5月24日，於北京鳥巢的演唱會上脫口：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的！」掀起兩岸歌迷熱烈討論，部分台灣粉絲更是暴怒脫粉，激動直呼：「原本還以為你們不一樣！今晚真是狠狠打臉陪伴你們25年的台灣五迷」，大量歌迷湧入阿信臉書撻伐，超過1.8萬人留言，不少歌迷都淚別：「再見了，五月天。」沒想到今天售票還是被搶購一空，也讓許多網友生氣直呼：「身體很誠實嘛！」