世界12強棒球錦標賽的B組預賽開打前，今（10）日在桃園棒球場、天母棒球場兩地舉辦官辦熱身賽，中信兄弟在桃園交手中南美勁旅多明尼加，對手派出有大聯盟資歷的資深強投Wily Peralta先發，兄弟由余謙應戰。多明尼加靠著Pedro Gonzalez的三分砲取得領先，雖然兄弟在5、7局都靠著安打追分，但多明尼加在5局下攻進1分保險分，投手群也助陣守住分差，在加上突破僵局制攻下的2分，熱身賽首戰以6：2擊敗兄弟。
威能帝登板中繼 Gonzalez炸裂三分砲
首局雙方都有上壘，但沒有分數進帳，2局下，Andretty Cordero敲出安打，並靠著隊友的內野滾地球推進到二壘，不過余謙讓Michael De Leon敲出左外野飛球遭到接殺，度過得點圈危機。中職的樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez）從2局開始登板，連2局都沒讓兄弟敲出安打，
3局下，多明尼加攻佔上二、三壘，Pedro Gonzalez敲出一發左外野方向的全壘打，讓球隊搶下3：0領先。比賽來到5局上，蘇緯達選到保送上壘，張仁瑋敲出穿越一游間的滾地安打，且隨後發動盜壘成功，兄弟搶佔上二、三壘，黃鈞麟敲出左外野高飛犧牲打，送回兄弟本場第1分，將比分追近至1：3落後。
兄弟7局掀反攻 多明尼加守住分差
不過多明尼加在5局下再度發起攻勢，靠著多支安打串連添分，將分差再度拉開到3分。比賽7局上，兄弟馬鋼敲出直擊三壘手正面的強襲球，形成彈跳球，獲得一、二壘有人的進攻機會，林吳晉瑋敲出三游間穿越安打，一棒送回三壘上跑者，且多明尼加再發生傳球失誤，兄弟將比數追成2：4落後。
最終，兄弟打線在8、9局沒有分數進帳，遭到對方投手群守住分差，而多明尼加則在9局下再攻進2分，熱身賽首戰就以6：2擊敗兄弟，明（10）日將移師至天母棒球場，交手成棒球隊全越運動。
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首局雙方都有上壘，但沒有分數進帳，2局下，Andretty Cordero敲出安打，並靠著隊友的內野滾地球推進到二壘，不過余謙讓Michael De Leon敲出左外野飛球遭到接殺，度過得點圈危機。中職的樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez）從2局開始登板，連2局都沒讓兄弟敲出安打，
3局下，多明尼加攻佔上二、三壘，Pedro Gonzalez敲出一發左外野方向的全壘打，讓球隊搶下3：0領先。比賽來到5局上，蘇緯達選到保送上壘，張仁瑋敲出穿越一游間的滾地安打，且隨後發動盜壘成功，兄弟搶佔上二、三壘，黃鈞麟敲出左外野高飛犧牲打，送回兄弟本場第1分，將比分追近至1：3落後。
兄弟7局掀反攻 多明尼加守住分差
不過多明尼加在5局下再度發起攻勢，靠著多支安打串連添分，將分差再度拉開到3分。比賽7局上，兄弟馬鋼敲出直擊三壘手正面的強襲球，形成彈跳球，獲得一、二壘有人的進攻機會，林吳晉瑋敲出三游間穿越安打，一棒送回三壘上跑者，且多明尼加再發生傳球失誤，兄弟將比數追成2：4落後。
最終，兄弟打線在8、9局沒有分數進帳，遭到對方投手群守住分差，而多明尼加則在9局下再攻進2分，熱身賽首戰就以6：2擊敗兄弟，明（10）日將移師至天母棒球場，交手成棒球隊全越運動。
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