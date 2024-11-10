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▲樂天桃猿先發投手威能帝，替補入選本次12強賽的多明尼加國家隊，在交手中信兄弟的熱身賽登板，中繼主投2局沒有被敲出安打。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球錦標賽官辦熱身賽首戰，中信兄弟派出余謙先發，前2局無失分，但在3局遭到多明尼加隊的Pedro González狙擊，失掉3分，在5局下退場休息。（圖／中華棒協提供）

世界12強棒球錦標賽的B組預賽開打前，今（10）日在桃園棒球場、天母棒球場兩地舉辦官辦熱身賽，中信兄弟在桃園交手中南美勁旅多明尼加，對手派出有大聯盟資歷的資深強投Wily Peralta先發，兄弟由余謙應戰。首局雙方都有上壘，但沒有分數進帳，2局下，Andretty Cordero敲出安打，並靠著隊友的內野滾地球推進到二壘，不過余謙讓Michael De Leon敲出左外野飛球遭到接殺，度過得點圈危機。比賽來到5局上，蘇緯達選到保送上壘，張仁瑋敲出穿越一游間的滾地安打，且隨後發動盜壘成功，兄弟搶佔上二、三壘，黃鈞麟敲出左外野高飛犧牲打，送回兄弟本場第1分，將比分追近至1：3落後。不過多明尼加在5局下再度發起攻勢，靠著多支安打串連添分，將分差再度拉開到3分。最終，兄弟打線在8、9局沒有分數進帳，遭到對方投手群守住分差，而多明尼加則在9局下再攻進2分，熱身賽首戰就以6：2擊敗兄弟，明（10）日將移師至天母棒球場，交手成棒球隊全越運動。