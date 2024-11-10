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▲陳傑鳴指出，汐止目前淹水問題改善不少，還有東區門戶計畫、基隆捷運利多，房價自然攀漲。（圖／全向科技房產中心提供）

▲汐東線經過的汐止四大生活圈中，房價目前只剩「金龍國小」在4字頭初，其它皆已在50萬1坪上下。（圖／翻攝Google Maps）

汐東線（原汐止民生線）明年才開工、預計2032年完工，沿線周邊房價卻早已暴漲一輪！據實價登錄，汐東線沿線六站，台北市東湖站上8字頭，其它新北市汐止區內5站約50萬／坪，其中又以樟樹灣站年漲幅16%最兇。房市專家指出，汐止房價漲伏比其他行政區慢了不少，如今已不太常淹水，在捷運利多下帶動房價上漲尚屬合理。汐東線（原汐止民生線），據實價登錄，沿線6站房價近一年漲幅，東湖5%、下社后8%、社后14%、樟樹灣16%、汐止科學園區14%、汐止區公所9%；若以汐止四大生活圈觀察漲幅，樟樹灣生活圈13%、社后生活圈11%、金龍國小生活圈6%、汐科生活圈10%。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，汐止雖然為新北市轄區內，與台北市一橋之隔，但銜接相對偏僻的港湖區邊陲，加上長年淹水，房價不如其它同樣與中永和、板橋、新店、三重，長年處於3~4字頭。不過，近年隨員山子分洪道工程完工，淹水舒緩，加上台北市東區門戶計畫推動，使南港房市能見度攀升，加上汐東線推動下，房價也出現明顯攀漲，如今已來到5字頭，生活圈落在「汐止、南港、內湖」的上班族可多加留意。汐東線捷運沿線房市交易熱區包括金龍國小、社后、樟樹灣及汐科等四大生活圈，近一年區域大樓明顯上漲，年漲幅6~13%不等，僅剩金龍國小房屋均單價仍在41萬/坪，其它三大生活圈都已坐4望5或已突破5字頭，均單價48.26~50.07萬/坪，顯示在去年政院對汐東線拍板後，不少人已搶先卡位。不過，陳傑鳴也提醒，雖然目前汐止房價基期相對低了不少，但對工作地點位於信義計畫區、敦南、中正區等商圈的上班族來說，仍有相對偏遠的問題，且目前房貸之亂未解，有興趣購屋的人，除了確認生活圈適合自己之外，一定先衡量自身能力，自備款最好準備4~5成，才能避免貸款成數不足，出現違約的情況。