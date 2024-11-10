中華隊最熟悉的對手！桃園棒球場今（10）日午間舉辦世界12強賽的官辦熱身賽，多明尼加首戰中信兄弟，靠著Pedro Gonzalez的三分砲，以6：2擊敗中信兄弟。總教練Cesar Martin在賽後接受訪問，表示本場投手有慢慢進入狀況，並且他也透露，目前規劃首戰會由有大聯盟資歷的資深投手Wily Peralta出戰古巴的比賽，而第二戰交手中華隊的比賽，則將會由本季效力樂天桃猿的洋投威能帝（Pedro Fernandez）扛下。
總教練透露前2戰安排 中華隊熟悉的對手
多明尼加投手群本場面對兄弟打線，只在5、7局下零星被敲出安打得分，並且在換上牛棚投手後，皆能確實止血。對此，總教練Cesar Martin說：「今天的投手感覺都有慢慢進入比賽狀況，可能還是有遭遇一些狀況，會在針對這部分做調整。」
此外，本季效力中職樂天的洋投威能帝替補入選的原因，Cesar Martin表示：「主要是隊先發投手需求的安排，可能目前設想是Willy在前面出來，威能帝接在後面。」
而多明尼加的第2戰對手恰好就是中華隊，被問到是否會由威能帝先發交手中華隊，他微笑說道：「目前為止應該是。」語氣仍帶有些許保留。威能帝本場熱身賽也有登板，在2局中繼登板，面對兄弟打線主投2局，用了46球，沒有被敲出安打。
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多明尼加投手群本場面對兄弟打線，只在5、7局下零星被敲出安打得分，並且在換上牛棚投手後，皆能確實止血。對此，總教練Cesar Martin說：「今天的投手感覺都有慢慢進入比賽狀況，可能還是有遭遇一些狀況，會在針對這部分做調整。」
此外，本季效力中職樂天的洋投威能帝替補入選的原因，Cesar Martin表示：「主要是隊先發投手需求的安排，可能目前設想是Willy在前面出來，威能帝接在後面。」
而多明尼加的第2戰對手恰好就是中華隊，被問到是否會由威能帝先發交手中華隊，他微笑說道：「目前為止應該是。」語氣仍帶有些許保留。威能帝本場熱身賽也有登板，在2局中繼登板，面對兄弟打線主投2局，用了46球，沒有被敲出安打。