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▲樂天桃猿先發投手威能帝，替補入選本次12強賽的多明尼加國家隊，在交手中信兄弟的熱身賽登板，中繼主投2局沒有被敲出安打。（圖／中華棒協提供）

中華隊最熟悉的對手！桃園棒球場今（10）日午間舉辦世界12強賽的官辦熱身賽，多明尼加首戰中信兄弟，靠著Pedro Gonzalez的三分砲，以6：2擊敗中信兄弟。（Pedro Fernandez）多明尼加投手群本場面對兄弟打線，只在5、7局下零星被敲出安打得分，並且在換上牛棚投手後，皆能確實止血。此外，本季效力中職樂天的洋投威能帝替補入選的原因，Cesar Martin表示：「主要是隊先發投手需求的安排，可能目前設想是Willy在前面出來，威能帝接在後面。」威能帝本場熱身賽也有登板，在2局中繼登板，面對兄弟打線主投2局，用了46球，沒有被敲出安打。