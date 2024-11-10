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▲挾台積電設廠話題，嘉義「縣治特區」與「嘉義高鐵特區」近5年房價分別暴漲244%、115%。（圖／全向科技房產中心提供）

▲嘉義目前人口3萬9,299人，相較10年僅增6%，且就業人口尚未進駐，房市撐盤要素尚未到位。（圖／記者陳韋帆攝）

台積電嘉義太保廠挖到古蹟，雖然近日已恢復施工，但工期已延宕半年，如今川普當選，台積電極有可能必須在美國加碼設廠，不少人擔心，是否有可能影響嘉義房市發展。房市專家指出，「目前看不出影響，但如果設廠規劃真的有改變，嘉義這5年房價暴漲逾1倍，明顯是挾台積電話題超漲，恐會出現明顯回落。」台積電2~3年前開始傳出風聲，將在嘉義設廠先進封裝廠，建商們打蛇隨棍上，在附近插旗瘋狂推案，也讓「縣治特區」與「嘉義高鐵特區」房價5年暴漲115%、244%，不過，台積電在4月動土整地時，過程卻挖到古蹟，搶救文物半年後，近期才恢復施工，如今川普當選，依照川普參選宣言，極有可能要求台積電於美國增設工廠，又或者加重關稅，有可能為嘉義房市帶來變數嗎？據實價資料，嘉義科學園區周邊「縣治特區」與「嘉義高鐵特區」近年房市漲勢凶猛，2020~2024年，近5年大樓房價一路狂飆，「縣治特區」自9.53萬/坪站上32.74萬/坪，「高鐵特區大樓」自13.38萬/坪，站上28.71萬/坪。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，台積電確定進駐嘉義科學園區後，連帶「華泰名品城」Outlet也搶標高鐵特定區土地成功，加上建商推波助瀾下，自然一路狂飆，但是否有撐，仍待後續台積電進駐狀況與周邊產業鏈發展。觀察太保人口，2024年Q4共3萬9,299人，相較10年前僅增加約6%，雖然有增加，似乎與飆漲超過1倍的房價明顯不成正比，陳傑鳴分析，主要是因為台積電廠仍在興建中，實際產業鏈也都尚未到位，就業人口尚未進駐，所以目前漲上去的房價可以說是大多是超漲，預售屋購屋族也大多是投資心態居多。他指出，以嘉義房市現況，在地人薪水漲幅勢必追不上房價，而目前房市水位拉警報，房市買氣已明顯翻轉，加上川普當選，極有可能導致台積電必須到美國多設廠點，雖然不太可能就此放棄嘉義廠，但如果科技人口進駐不如預期，區域房市勢必帶來衝擊，值得購屋族留意。