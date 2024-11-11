資深狗仔葛斯齊日前爆料，民進黨立委王定宇曾經帶貌美的「女助理」跟前總統蔡英文吃便當，還深夜近12點傳「我想要妳」的Line訊息，王定宇駁斥指控，稱葛公布的截圖為P圖，並向《NOWnews今日新聞》表示：「請他去法院好好說。」葛斯齊今（11）日凌晨1點11分在直播公開最新疑似王定宇傳給小三的訊息，「拿超級照片來道歉，快點」，指出與他的臉書發文時間、內容吻合。
葛斯齊正式跟王定宇開戰，他說王定宇太愛在臉書上打卡，自己查證幾乎沒有難度，接著出示第一個打卡紀錄為王拍下台北市街景，寫著：「早安，9:17的台北，我要開始今天的工作囉！一起加油！」第二個是王定宇透露人在國會辦公室，最後一個為王定宇上傳搭高鐵時窗外的黃昏景色，寫下：「定宇正搭高鐵經過中部往台南奔馳而回...」
上述3篇發文日期皆是7月17日那一天，後來葛斯齊秀出一張Line對話截圖，指出時間為同一天深夜10點29分左右，王定宇傳給某人一則訊息，上頭寫道：「蛤？怎麼我離開台北，妳就到台北，拿超級照片來道歉，快點！」葛斯齊說，王定宇經常用以上對下、壓力式、命令式的口吻跟女生說話，讓他覺得王非常不尊重女性，並質問對方：「什麼叫做超級照片？」有網友留言：「性感照？」
葛斯齊表示，很多話他憋在心裡好想說，不講好痛苦，最後索性委婉地問：「王定宇立法委員，你有沒有傳過一些，比較『特別』的東西給這個對話紀錄的人？」並說「我真的覺得處理你實在太容易了，完全沒有技術含量」、「我再重申一次，今天是你老婆生日，我不是要讓你老婆生氣，但是她需要一個真相」。
對於針對王定宇的原因，葛斯齊表示，他無法接受一位立法委員對自己的選民說謊，「我沒結婚、沒有小孩，你如果要查我水表去查吧」、「王定宇先生你很over，你是非常over的立委」。
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上述3篇發文日期皆是7月17日那一天，後來葛斯齊秀出一張Line對話截圖，指出時間為同一天深夜10點29分左右，王定宇傳給某人一則訊息，上頭寫道：「蛤？怎麼我離開台北，妳就到台北，拿超級照片來道歉，快點！」葛斯齊說，王定宇經常用以上對下、壓力式、命令式的口吻跟女生說話，讓他覺得王非常不尊重女性，並質問對方：「什麼叫做超級照片？」有網友留言：「性感照？」
葛斯齊表示，很多話他憋在心裡好想說，不講好痛苦，最後索性委婉地問：「王定宇立法委員，你有沒有傳過一些，比較『特別』的東西給這個對話紀錄的人？」並說「我真的覺得處理你實在太容易了，完全沒有技術含量」、「我再重申一次，今天是你老婆生日，我不是要讓你老婆生氣，但是她需要一個真相」。
對於針對王定宇的原因，葛斯齊表示，他無法接受一位立法委員對自己的選民說謊，「我沒結婚、沒有小孩，你如果要查我水表去查吧」、「王定宇先生你很over，你是非常over的立委」。