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▲2018年時，華友聯於左營果貿園區預售案，也曾挖到古蹟，當下初估損失至少5千萬。（資料照／記者陳美嘉攝）

▲莊思敏提醒，目前房市買氣反轉，川普當選也為台積電走向增添變數，購買台積概念宅也要特別當心。（圖／台灣房屋提供）

台積電位於嘉義科學園區的CoWoS先進封裝廠一廠，於今年5月底施工時，意外發現了歷史遺跡，搶救文遺物半年後，近日恢復施工，嘉義房市會因此遭受衝擊嗎？中信房屋研展室副理莊思敏表示，「近年全台不斷興案，挖到古蹟的事情並不罕見，無論是延宕施工，或退縮土地，都可能造成損失。」台積電2~3年前開始傳出風聲，將在嘉義設廠先進封裝廠，建設打蛇隨棍上，也讓「縣治特區」與「嘉義高鐵特區」房價5年暴漲115%、244%，不過，台積電在4月動土整地時，過程卻挖到古蹟，搶救文物半年後，近期才恢復施工，如今卻又碰上川普當選，讓不少人擔心又會生變。台積電先進封測七廠（AP7）一、二期此次受到考古遺址影響，延宕工程半年，事實上，近年台灣發生不少相關情事，如2013年，台中銀行於7期豪砸57億蓋總部「台中之鑽」，結果挖到「牛罵頭遺址」，工程延宕至2019年才復工；2018年，高雄建商華友聯在左營果貿預售案施工挖到「清朝城牆遺址」，變更設計後，基地退縮4米，與園區共存。莊思敏指出，華友聯挖到古蹟後，初估導致該司虧損至少逾5千萬，台中銀行則57億元卡在土地資產上無法使用，加上延宕工期期間，因通膨，導致原物料、人力暴漲，損失難以估計，至於台積電此次半年內搶救完成復工，損失應已降至最小。台積電嘉義太保廠雖然目前已經復工，不過，莊思敏也提醒，現階段房市大環境明顯已不如半年前，除了房貸之亂衝擊買氣，川普當選後，也為台積電概念宅增添變數，畢竟川普多次點名台積電賺太多美金，要向台灣收保護費。她指出，其實台積電無論在哪設廠，其生產力、產值應不會受到太多影響，待對於台積電概念宅而言，就是逐台積電而居，一旦廠址就業人數不如預期，甚至改變設廠計畫，恐怕對房市就會帶來衝擊，提醒購屋民眾理應當心。