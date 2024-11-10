為備戰即將到來的世界12強棒球錦標賽，中華隊今（10）日和樂天桃猿進行首場官辦熱身賽，開局搶下3分領先的中華隊，一度在6局被樂天打線追平，不過曾頌恩、林家正接連開轟，幫助球隊脫離險境，最終以9：4收下勝利。總教練曾豪駒賽後接受訪問，直言感覺到打線「有輪轉起來」，並稱讚曾頌恩、林家正的2支全壘打展現了球隊的反制能力。
接力開轟脫困 曾總感受到打線運轉
樂天支援的投手温展樂，在6局上登板中繼，接連失分，讓中華隊遭到追平。不過曾頌恩立刻在6局下轟出陽春砲，再度要回領先，而旅美捕手林家正也在7局下開轟，幫助中華隊搶下保險分。
對此，曾豪駒說：「這場比賽感覺打線有輪轉起來，五、六局被追平以後，曾頌恩、林家正都有敲全壘打，展現反制的能力。」並且提到本場改打第2棒的吉力吉撈．鞏冠，表示：「他前幾場攻擊狀況沒這麼順暢，今天感覺有找到一點節奏。」
曾頌恩找回TS狀況 林家正談開轟打席
對於曾頌恩在交流賽的好表現，曾豪駒表示：「他剛加入中華隊有點疲累經過休息有調整回來，現在的表現，就是有找回他在台灣大賽的狀況。」而在林家正的部分，曾豪駒則說：「他隔了兩個月沒有實戰，一開始沒調整回來，這幾場有比較找回感覺，希望可以延續。」
被問到開轟的打席，林家正本人表示：「當下沒什麼感覺，因為是短期盃賽，想說就是簡單化，設定好自己的好球帶攻擊，想著往中外野打過去。」
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樂天支援的投手温展樂，在6局上登板中繼，接連失分，讓中華隊遭到追平。不過曾頌恩立刻在6局下轟出陽春砲，再度要回領先，而旅美捕手林家正也在7局下開轟，幫助中華隊搶下保險分。
對此，曾豪駒說：「這場比賽感覺打線有輪轉起來，五、六局被追平以後，曾頌恩、林家正都有敲全壘打，展現反制的能力。」並且提到本場改打第2棒的吉力吉撈．鞏冠，表示：「他前幾場攻擊狀況沒這麼順暢，今天感覺有找到一點節奏。」
曾頌恩找回TS狀況 林家正談開轟打席
對於曾頌恩在交流賽的好表現，曾豪駒表示：「他剛加入中華隊有點疲累經過休息有調整回來，現在的表現，就是有找回他在台灣大賽的狀況。」而在林家正的部分，曾豪駒則說：「他隔了兩個月沒有實戰，一開始沒調整回來，這幾場有比較找回感覺，希望可以延續。」
被問到開轟的打席，林家正本人表示：「當下沒什麼感覺，因為是短期盃賽，想說就是簡單化，設定好自己的好球帶攻擊，想著往中外野打過去。」
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