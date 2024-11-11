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▲三商餐飲「雙11美食狂歡1+1」優惠券，開吃「福勝亭」厚切活力豬排定食套餐，送鮮嫩炸雞柳定食。（圖／記者蕭涵云攝）

▲丸亀製麵今也有「筷吃丸亀日」，爽吃「豚骨烏龍麵」特價99元。（圖／翻攝自丸亀製麵FB）

雙11購物節搶吃一波美食優惠省荷包！三商餐飲「雙11美食狂歡買一送一」優惠活動，三商巧福送番茄肉醬乾拌麵、福勝亭送鮮嫩炸雞柳定食、拿坡里買「大披薩送3塊炸雞」等8大品牌優惠一次看；丸亀製麵今（11）日適逢「筷吃丸亀日」，也開吃99元「豚骨烏龍麵」一日限定好康。三商餐飲雙11購物節推出「雙11美食狂歡1+1」活動，即日起至11月11日祭出超狂美食優惠，只要輸入手機號碼就能加入三商餐飲會員，不用卡費或年費；每筆滿50元消費累積1點紅利點數，而使用1點紅利點數就能換到「1+1美食票券」，最高可省1,410元、使用期限至11月18日，享受8大品牌、400家門市划算優惠。◾️買半筋半肉牛肉麵套餐（原價165元），送番茄肉醬乾拌麵（原價95元）。◾️買厚切活力豬排定食套餐（原價350元），送鮮嫩炸雞柳定食（原價210元）。◾️買大披薩（原價369元），送3塊炸雞（原價174元）。◾️買4塊咔啦腿排（原價232元），送4塊咔啦腿排（原價232元）◾️：買爪哇咖哩菲力豬排丼套餐（原價249元），送招牌牛丼（原價119元）◾️買滿漢三寶牛肉麵套餐（原價380元），送蘭・雪花牛肉麵（原價250元）◾️買雙人南義披薩套餐（原價990元），送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（原價240元）◾️買鴨血豆腐煲套餐（原價215元），送紅油皮蛋肉醬麵（原價90元）每月11日是丸亀製麵「筷吃丸亀日」活動，今11月11日適逢「筷吃丸亀日」，爽吃「豚骨烏龍麵」99元優惠！幫大家整理省錢買法只要3步驟一篇看懂，先加入官方LINE好友（需回答完成加入問題），領取加入禮、再點選「圖文選單」便能領取「丸亀日」電子優惠券；而已是丸亀LINE好友的民眾，可以直接進入「圖文選單」領取優惠券喔。11月11日一日限定，至丸亀製麵凡點購任一炸物，憑電子優惠券開吃「豚骨烏龍麵」特價99元（原價144元），相當於現省45元、現打67折好划算。提醒大家，內用外帶皆適用，每券限優惠1次(碗)；優惠不併用，外送不適用本活動。