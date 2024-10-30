萬聖節還沒到，雙11購物節搶先殺紅眼了！三商餐飲宣布11月1日開跑「雙11美食狂歡買一送一」優惠活動，會員在三商i美食卡APP上，使用1點紅利點數就能換到「1+1美食票券」，三商巧福送番茄肉醬乾拌麵、福勝亭送鮮嫩炸雞柳定食、拿坡里買「大披薩送3塊炸雞」等，8大品牌優惠一次整理吃爽爽，最高可省1,410元好划算。
三商餐飲應景雙11購物節，特別推出「雙11美食狂歡1+1」活動，11月1日至11月11日連續11天祭出超狂美食優惠，不用卡費或年費、只要輸入手機號碼就能加入三商餐飲會員；每筆滿50元消費累積1點紅利點數，而使用1點紅利點數就能換到「1+1美食票券」，使用期限至11月18日享受8大品牌、400家門市優惠。
◾️「三商巧福」送番茄肉醬乾拌麵：買半筋半肉牛肉麵套餐（原價165元），送番茄肉醬乾拌麵（原價95元）。
◾️「福勝亭」送鮮嫩炸雞柳定食：買厚切活力豬排定食套餐（原價350元），送鮮嫩炸雞柳定食（原價210元）。
◾️「拿坡里」送3塊炸雞：買大披薩（原價369元），送3塊炸雞（原價174元）。
◾️「三商炸雞」送4塊咔啦腿排：買4塊咔啦腿排（原價232元），送4塊咔啦腿排（原價232元）
◾️「三商鮮五丼」送招牌牛丼：買爪哇咖哩菲力豬排丼套餐（原價249元），送招牌牛丼（原價119元）
◾️「品川蘭」送蘭・雪花牛肉麵：買滿漢三寶牛肉麵套餐（原價380元），送蘭・雪花牛肉麵（原價250元）
◾️「BANCO」送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵：買雙人南義披薩套餐（原價990元），送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（原價240元）
◾️「巧福PLUS」送紅油皮蛋肉醬麵：買鴨血豆腐煲套餐（原價215元），送紅油皮蛋肉醬麵（原價90元）
另外，必勝客X肯德基「PK雙饗卡APP」也迎戰雙11購物節，11月1日至11月24日連續24天超狂天天「買一送一」，開搶必勝客個人披薩11元、小披薩111元，「一公尺派對巨飽盒」下殺1111元，還有外帶「買1送3」優惠；肯德基則有「8塊上校雞塊」11元、「2塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」才111元，登入不用消費還可抽獎iPhone16手機，瘋狂優惠清單一次整理。
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◾️「三商巧福」送番茄肉醬乾拌麵：買半筋半肉牛肉麵套餐（原價165元），送番茄肉醬乾拌麵（原價95元）。
◾️「福勝亭」送鮮嫩炸雞柳定食：買厚切活力豬排定食套餐（原價350元），送鮮嫩炸雞柳定食（原價210元）。
◾️「拿坡里」送3塊炸雞：買大披薩（原價369元），送3塊炸雞（原價174元）。
◾️「三商炸雞」送4塊咔啦腿排：買4塊咔啦腿排（原價232元），送4塊咔啦腿排（原價232元）
◾️「三商鮮五丼」送招牌牛丼：買爪哇咖哩菲力豬排丼套餐（原價249元），送招牌牛丼（原價119元）
◾️「品川蘭」送蘭・雪花牛肉麵：買滿漢三寶牛肉麵套餐（原價380元），送蘭・雪花牛肉麵（原價250元）
◾️「BANCO」送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵：買雙人南義披薩套餐（原價990元），送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（原價240元）
◾️「巧福PLUS」送紅油皮蛋肉醬麵：買鴨血豆腐煲套餐（原價215元），送紅油皮蛋肉醬麵（原價90元）
另外，必勝客X肯德基「PK雙饗卡APP」也迎戰雙11購物節，11月1日至11月24日連續24天超狂天天「買一送一」，開搶必勝客個人披薩11元、小披薩111元，「一公尺派對巨飽盒」下殺1111元，還有外帶「買1送3」優惠；肯德基則有「8塊上校雞塊」11元、「2塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」才111元，登入不用消費還可抽獎iPhone16手機，瘋狂優惠清單一次整理。