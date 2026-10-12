本周咖啡優惠「星巴克買一送一」大杯55元起有星冰樂，今10月12日周一使用uniopen聯名卡，飲料好友分享菜單價格推薦；根據星巴克官網，明10月12日起推出行動預點專屬優惠，結帳輸入活動代碼「10月清爽點」一杯折抵20元買法一覽。星巴克今起客製化「去冰補奶收費15元」取消免費服務。85度C表示，「濾掛咖啡買一盒送一盒」。
星巴克：買一送一「大杯55元起」有星冰樂！咖啡優惠一日限定
今天10月12日，周一開喝「星巴克買一送一」大杯55元起咖啡優惠有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》算好最便宜星巴克優惠價格推薦：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️新品！大杯「冰米香桂花那堤」87.5元（兩杯優惠價175元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克「現折20元」行動預點專屬優惠！10/13起喝三天
星巴克表示，10月13日（二）至10月15日（四），連續三天星禮程會員使用APP行動預點服務，原價點購大杯/特大杯100元以上指定飲料，結帳輸入活動代碼「10月清爽點」，可享飲料優惠折抵20元（每單限定乙杯）。
提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準，恕不包含：大杯每日精選咖啡(熱)、大杯咖啡密斯朵(熱)、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每筆訂單僅限指定飲料優惠一杯；請於「檢視訂單」步驟輸入活動代碼後，務必至「確認訂單」步驟檢查點購商品是否已享有活動代碼優惠。
需全額使用APP行動預點點購支付，不限購買次數。每筆訂單僅限指定飲料優惠一杯；依APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止；門市將依照現場情況動態接單，請留意取餐門市是否提供服務；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂服務與星送禮。折扣、優惠、兌換星禮程回饋、各行銷活動不合併使用。
星巴克：10/12起客製化「去冰補奶」收費15元！價格一覽
鐵粉最愛星巴克貼心服務「去冰補奶免費」沒了！星巴克宣布「客製化服務調整公告」，自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，如使用商品兌換券等券類，應按券內記載進行消費（或兌換），若欲加價升級或客製化項目，另依門市規定收費辦理。
「星巴克客製化服務」收費價格標準：
◾️冰量調整
少冰／去冰
補奶類+15元／補飲料+15元
◾️濃縮咖啡選擇
經典濃縮／低咖啡因／升級特選濃縮咖啡+15元／多加一份濃縮咖啡+15元
◾️風味糖漿
◾️奶類選擇
全脂牛奶／低脂牛奶／豆奶／椰奶／燕麥奶+20元／杏仁堅果奶+20元
蔗糖+15元／榛果+15元／鹹焦糖+15元／香草+15元／焦糖+15元／摩卡醬+15元
◾️其他
抹茶液+15元／可可碎片+15元／摩卡風味淋醬+15元／蜂蜜紅柚醬+15元／季節性物料+15元／鮮奶油+15元／福吉茶粉+15元／焦糖風味淋醬+15元／星冰樂咖啡液+15元／高蛋白雲朵+60元
提醒大家，每杯每項限一份；部分飲品不提供客製化調整服務。
85度C：「濾掛咖啡買一盒送一盒」！
85度C表示，2026年10月8日至2027年1月20日，極品嚴選濾掛咖啡「買一盒送一盒」！原價700元／盒（20入）。
提醒大家，優惠不併用；僅限現場購買，外送恕不享優惠；依門市售價為主。
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今天10月12日，周一開喝「星巴克買一送一」大杯55元起咖啡優惠有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》算好最便宜星巴克優惠價格推薦：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️新品！大杯「冰米香桂花那堤」87.5元（兩杯優惠價175元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克表示，10月13日（二）至10月15日（四），連續三天星禮程會員使用APP行動預點服務，原價點購大杯/特大杯100元以上指定飲料，結帳輸入活動代碼「10月清爽點」，可享飲料優惠折抵20元（每單限定乙杯）。
提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準，恕不包含：大杯每日精選咖啡(熱)、大杯咖啡密斯朵(熱)、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每筆訂單僅限指定飲料優惠一杯；請於「檢視訂單」步驟輸入活動代碼後，務必至「確認訂單」步驟檢查點購商品是否已享有活動代碼優惠。
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鐵粉最愛星巴克貼心服務「去冰補奶免費」沒了！星巴克宣布「客製化服務調整公告」，自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，如使用商品兌換券等券類，應按券內記載進行消費（或兌換），若欲加價升級或客製化項目，另依門市規定收費辦理。
「星巴克客製化服務」收費價格標準：
◾️冰量調整
少冰／去冰
補奶類+15元／補飲料+15元
◾️濃縮咖啡選擇
◾️奶類選擇
全脂牛奶／低脂牛奶／豆奶／椰奶／燕麥奶+20元／杏仁堅果奶+20元
蔗糖+15元／榛果+15元／鹹焦糖+15元／香草+15元／焦糖+15元／摩卡醬+15元
◾️其他
抹茶液+15元／可可碎片+15元／摩卡風味淋醬+15元／蜂蜜紅柚醬+15元／季節性物料+15元／鮮奶油+15元／福吉茶粉+15元／焦糖風味淋醬+15元／星冰樂咖啡液+15元／高蛋白雲朵+60元
提醒大家，每杯每項限一份；部分飲品不提供客製化調整服務。
85度C：「濾掛咖啡買一盒送一盒」！
85度C表示，2026年10月8日至2027年1月20日，極品嚴選濾掛咖啡「買一盒送一盒」！原價700元／盒（20入）。
提醒大家，優惠不併用；僅限現場購買，外送恕不享優惠；依門市售價為主。