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因「最萌身高差」走紅的中國女網紅小玥離世，身高220公分的她，與168公分的男友梓浩靠著日常生活影片累積人氣，沒想到梓浩昨（11）日突然宣布死訊，年僅26歲，尤其兩人還有一名未滿周歲的孩子，消息曝光後讓不少網友感到心碎。梓浩昨日公開小玥的訃告，表示將遵照女方生前的遺願，將後續儀式一切從簡，不舉辦公開追悼儀式，「小玥一路走好，願天堂沒有病痛。」梓浩跟小玥過去常在社群平台分享生活，梓浩身高約168公分，小玥則是220公分，超大身高差讓他們擁有許多流量，交往四年的兩人還不顧醫生反對，堅持要生小孩，去年底迎來孩子誕生，不過許多網友表示，那小孩是梓浩前妻生的，並非小玥的小孩。事實上，小玥今年7月就透露健康亮紅燈，她就醫後被檢查出垂體瘤、腦膜瘤，後來還有高血糖及腎衰竭等問題，健康狀況令人擔憂，沒想到短短數月後，竟傳來令人心痛的噩耗。面對女友離世，綜合陸媒報導，梓浩在受訪時回應，本來只要等到小玥的血糖穩定就能安排腦部手術，自己也一直盼著對方身體好轉，沒想到卻突然離開；談到兩人情侶內容總被說假的，他則無奈回應「做這個網路，其實很多人就覺得是假的，我們也不知道怎麼去辯解。」字句裡都是失去摯愛的心痛。