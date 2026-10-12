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陸劇《蘭香如故》即將在今（12）日晚間迎來大結局，許蘭香（譚松韻 飾）送走丈夫林錦岐（劉學義 飾）及親友後，獨自活到80歲。但她在離世時，手上不見林錦岐死前求來的月老紅線，只拿著養母跟親母給的香囊，讓部分劇迷猜測是不是不愛了。而對此，譚松韻也在今日用回信給林錦岐日前微博發文的方式解答，又讓劇迷看哭了。劉學義從9月開始以林錦岐的視角，反覆編輯微博發文內容，從與蘭香新婚夜失眠、鬥嘴、到月老廟求紅線等，像是日記一樣寫出來。而譚松韻則是先把回信設為僅自己可見，接著於今日公開，就像是看完老公日記的回信。譚松韻表示自己不願輕易許下來世約定，但在聽到老公與月老叮囑的話後，想著這輩子還有很多日子要一起過，不過她也知道敵不過現實。最終蘭香還是看著林錦岐離開自己，她無奈嘆兩人從少年相逢、從青絲到白頭，「一步也不晚，也不失為一個值得期待的念想。」對於沒戴紅線這件事，譚松韻寫道：「我想若這紅線有用，我們來世一定能遇到彼此，走向彼此。」並不是不愛，而是堅信兩人的愛可以讓他們在下輩子也找到彼此。譚松韻以蘭香視角的回信，也再度讓大批劇迷看哭，「看哭了，沈嘉蘭這一生太不容易，好在最後心意相通。」、「一字一句讀完這滿滿一大段，心裡堵得軟軟的，好似又陪著許蘭香重走完整整這一生」、「誰還會懷疑蘭香對林錦岐的真心！」、「誰說蘭香不愛大爺，明明深愛彼此。」