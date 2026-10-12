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統一集團創辦人高清愿獨生女！高秀玲事業版圖不只星巴克

包括康是美、統一時代百貨、夢時代以及星巴克等核心零售品牌現在都是由她一手掌控。

記得台北市信義區Dream Plaza千坪絕美星巴克旗艦店嗎？就是由高秀玲主導與一手規劃。

▲台灣星巴克董事長高秀玲是統一企業集團創辦人高清愿的獨生女、現任統一集團董事長羅智先的妻子。（圖／記者鄭妤安攝影）

星巴克第600間店為高秀玲取名！背後原因藏洋蔥

而雙600間門市的店名為「愿秀」，正好呼應高清「愿」及統一美麗生活事業董事長高「秀」玲。

▲星巴克第600間門市取名為「愿秀門市」，就取自高秀玲的「秀」以及父親高清愿的「愿」字命名而成。（圖/Google評價）

減少買一送一頻率、推客製化收費！高秀玲極致的重質不重量風格

高秀玲上任後，星巴克買一送一的活動也確實真的有銳減，但門市的人潮依舊是不減。

但卻也體現高秀玲在經營策略上「重質不重量」的品牌思維，核心就是在擺脫價格戰、重新拉回品牌高度。

▲高秀玲在經營策略上「重質不重量」的品牌思維，核心就是在擺脫價格戰、重新拉回品牌高度。（圖／記者許家禎攝）

台灣星巴克已經經營28年之久，不僅在咖啡市場版圖佔有一席之地，也打造出很多極具特色的指標性門市，近幾年也不斷改變經營策略，希望打造出更精準打擊客群、重質不重量的咖啡體系，這幕後的推手目前正由現任星巴克董事長高秀玲一手主導，上任不到半年不僅就減少買一送一頻率，最近也改革客製化新政策，到底這位高秀玲是何方神聖，一文帶你看懂。台灣星巴克董事長高秀玲是統一企業集團創辦人高清愿的獨生女、現任統一集團董事長羅智先的妻子，她原本都在幕後默默支持集團運作，但近幾年她也開始走向幕前，全面接掌統一集團旗下有關美麗與生活的事業，有別於許多企業家剛硬作風，高秀玲會親自參與旗下品牌的視覺改造、門市動線設計以及商品選品，希望把自己的「生活提案」概念融入到統一的零售通路中，在今年4月接掌星巴克董事長職位後，她也把零售美學發揮到極致，希望星巴克不只是一家連鎖咖啡店，而是一個高質感的空間！今年5月24日，是統一集團創辦人高清愿的生日，他出生於民國18年5月24日，那天是97歲冥誕，統一集團特別選在這一天舉辦康是美、星巴克全台雙600間門市開幕。統一集團董事長羅智先說明：「不是特別選創辦人生日這天舉辦，一切都是天意，老天爺也有這個意思就順應。」高秀玲當時也語帶哽咽的表示「剛開始不敢接受，但感謝羅董一直以來的支持」。羅智先也暖心回覆「倒過來想你的秀是跟著愿自存在的，集團命名只是借花獻佛」。面對現今台灣手搖飲與平價咖啡的激烈夾擊，高秀玲上任後展現了極具魄力的經營思維，過去星巴克頻繁依賴「買一送一」好友分享日來衝業績，雖然能帶來短期的人潮，卻也暗藏著侵蝕高端品牌價值與增加門市人員負擔的隱憂，但這並非是星巴克在市場的定位，這回推出客製化收費挨轟是「變相漲價」，今年8月，高秀玲也直接決定結束多年虧損的統一佳佳旗下BEING sport健身房與BEING fit業務，與其過度擴張事業版圖，不如及時止損，瞄準精準的客群、提供更好的服務品質給顧客，就是高秀玲經營商場的最終王道。