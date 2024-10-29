提早備戰雙11購物節，必勝客X肯德基「PK雙饗卡APP」宣布11月1日至11月24日，連續24天超狂天天「買一送一」，還要開搶必勝客個人披薩11元、小披薩111元，「一公尺派對巨飽盒」下殺1111元，還有外帶「買1送3」優惠；肯德基則有「8塊上校雞塊」11元、「2塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」才111元，登入不用消費還可抽獎iPhone16手機，瘋狂優惠清單一次整理。
📌PK雙饗卡APP：天天「買一送一」
必勝客11月1日至11月30日天天「買一送一」！開吃「黃金雞柳條4條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」；肯德基11月1日至11月24日「8塊上校雞塊」也有買一送一，所有餐點通通百元有找、半價爽吃。而且加碼會員登入APP不用消費就能「免費抽獎iPhone 16」。
📌11月每週五及雙11開搶「11元起」隨饗券
PK雙饗卡APP每週五（11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日）及11月11日每日上午10:00，限時秒殺開搶限量「11元、111元、1,111元」隨饗券。包括11元開吃必勝客「6吋個人鬆厚披薩（限定120元(含)以下口味）」、肯德基「8塊上校雞塊」，111元開吃必勝客「9吋鬆厚披薩 （限定420元(含)以下口味）」、肯德基「2塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」，1111元爽吃必勝客「一公尺派對巨飽盒」、肯德基「8塊炸雞桶＋6入原味蛋撻禮盒＋2包香酥脆薯(大)＋百事可樂1.25L(瓶)」2套。
📌天天免費抽「下殺38折」優惠盤點
11月1日至11月30日不用搶，天天免費抽獎紅包優惠券，必勝客「2片起司咔滋餅」98元、霸王功夫雞個人餐「加18元多一塊腿排」、「2顆大披薩＋2份副食」下殺38折、外帶限定超值大披薩套餐「大披薩＋2份熱烤副食＋點心」399元、外帶大披薩「買1送3」大披薩＋5塊黃金和風鱈魚塊或4個雞柳條＋1.25L可樂。
肯德基則除了有「比司吉買一送一」，「咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」139元，推薦鐵粉入手「咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」5套470元、「6入原味蛋撻禮盒＋2塊咔啦脆雞」3套777元。
另外，麥當勞10月也祭出最新「買一送一」歡樂送優惠，即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。萬聖節即日起至10月31日還加碼推出限定「麥粉轉轉盤」活動，點進APP專屬活動頁面即可抽獎8大優惠券，中獎率100％。
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必勝客11月1日至11月30日天天「買一送一」！開吃「黃金雞柳條4條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」；肯德基11月1日至11月24日「8塊上校雞塊」也有買一送一，所有餐點通通百元有找、半價爽吃。而且加碼會員登入APP不用消費就能「免費抽獎iPhone 16」。
📌11月每週五及雙11開搶「11元起」隨饗券
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肯德基則除了有「比司吉買一送一」，「咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」139元，推薦鐵粉入手「咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」5套470元、「6入原味蛋撻禮盒＋2塊咔啦脆雞」3套777元。
另外，麥當勞10月也祭出最新「買一送一」歡樂送優惠，即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。萬聖節即日起至10月31日還加碼推出限定「麥粉轉轉盤」活動，點進APP專屬活動頁面即可抽獎8大優惠券，中獎率100％。