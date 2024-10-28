麥當勞APP全球版本週開吃「蛋捲冰淇淋買一送一」，即日起至10月31日萬聖節還加碼限定「麥粉轉轉盤」活動，買超值全餐「免費送勁辣香雞翅或麥香魚」、單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」等好康，而且中獎機率100%！月底省荷包別錯過13大優惠券加菜一次整理。
麥當勞聯名冨樫義博神作《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，本週10月30日將再開搶以《貪婪之島篇》為主題設計的限量「《獵人》BOOK牌」撲克牌。在那之前先吃APP優惠券限定好康吧。
📌麥當勞APP「蛋捲冰淇淋買一送一」！本週5大APP優惠券
本週麥當勞APP全球版最新優惠券！即日起至10月30日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」；即日起至11月3日，單點「大麥克」特價56元、買超值全餐「免費送蘋果派」、單點四盎司牛肉堡「免費送中薯」、「美式咖啡＋麥香魚」套餐特價99元。提醒大家，每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
📌麥當勞APP萬聖節限定「麥粉轉轉盤」！加碼8大優惠券
麥當勞即日起至10月31日還加碼推出限定「麥粉轉轉盤」活動，點進APP專屬活動頁面即可抽獎優惠券，包括買超值全餐「免費送麥香魚」、買超值全餐「免費送勁辣香雞翅」、買超值全餐「免費送麥脆雞腿(原味/辣味)」，還有早餐單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」、單點豬肉蛋堡「免費送薯餅」及單點火腿蛋堡「免費送薯餅」，以及「麥香雞＋小杯玉米湯」特價75元、「勁辣雞腿堡＋38元中飲」特價99元優惠。
📌萬聖節拿坡里6塊炸雞199元！脆皮戰斧桶「買一送一」
拿坡里萬聖節更是殺紅眼！即日起至10月29日，拿坡里炸雞專賣店「脆皮戰斧桶買一送一」優惠，買一桶「脆皮戰斧桶」微辣4支超大雞腿，免費送「咔拉腿排桶」5塊帶骨雞腿排，相當於「炸雞腿買4送5」特價399元（原價750元），給出53折划算優惠。
即日起至10月31日萬聖節「不給炸雞就搗蛋」應景派對優惠，「6塊咔啦腿排桶」下殺199元（原價348元），換算下來平均一塊只要33元就能爽吃帶骨雞腿排。
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