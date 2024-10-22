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▲拿坡里炸雞專賣店原有「脆皮戰斧桶買一送一」，萬聖節殺紅眼祭出「6塊咔啦腿排桶」199元優惠​​​​。（圖／三商餐飲提供）

▲鹹甜口味的肯德基「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」明開賣。（圖／肯德基提供）

萬聖節拿坡里瘋了！拿坡里炸雞專賣店明（23）日起連續9天推出「不給炸雞就搗蛋」優惠活動，「6塊咔啦腿排桶」爽吃6塊炸雞腿排下殺199元，平均一塊33元好划算；還有「脆皮戰斧桶買一送一」相當於買4支超大雞腿免費送5塊帶骨雞腿排。肯德基則今（22）日開賣「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」一次整理。拿坡里萬聖節殺紅眼，拿坡里炸雞專賣店10月23日至10月31日連續9天，推出「不給炸雞就搗蛋」應景派對優惠，「6塊咔啦腿排桶」爽吃6塊炸雞腿排下殺199元（原價348元），換算下來平均一塊只要33元就能開吃帶骨雞腿排，現點現炸價格好划算。即日起至10月29日拿坡里炸雞專賣店還有「脆皮戰斧桶買一送一」優惠，買一桶「脆皮戰斧桶」微辣4支超大雞腿，免費送「咔拉腿排桶」5塊帶骨雞腿排，特價399元（原價750元）。肯德基鎖定被CNN評為台灣必吃十大美食之一的胡椒餅，創新研發「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」，鹹香胡椒蔥肉巧妙融合香甜濃郁的原味蛋撻，一起包進163層酥脆撻皮，上層還撒有蔥片與香純白芝麻，今起正式開賣。單點1顆55元、雙色蛋撻禮盒「原味蛋撻 x 3＋胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻 x 3」264元、整盒「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻禮盒」288元。