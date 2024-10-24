動漫迷獵人粉的威力實在太驚人，台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》卡牌包開賣「3小時完售」全台限量30萬包。今（24）日緊急宣布快訊，為避免影響交通及維護顧客安全，「《獵人》BOOK牌」將僅於各麥當勞餐廳內贈送；原本說好的得來速、歡樂送都不賣了！預計不用出門就能使用外送服務搶貨的民眾，這下也要到門市餐廳排隊了。
昨天各地麥當勞激出超狂人潮排隊要搶聯名《HUNTER×HUNTER獵人》卡牌包，以為在排演唱會的盛況嚇壞不少人，而且創下開賣僅「3小時完售」全台限量30萬包。售罄餐廳外還有黃牛一入手秒翻倍轉賣「89元→ 300元」，網路炒價更出現一包超過500元的驚人數字。
不少搶不到卡牌包的粉絲，已訂好鬧鐘準備10月30日開搶以《貪婪之島篇》為主題設計的限量「《獵人》BOOK牌」」撲克牌。沒想到麥當勞緊急宣布：「為避免影響交通及維護顧客安全，『《獵人》BOOK牌』將僅於各麥當勞餐廳內贈送」。完整搶購獵人撲克牌最新規則一次整理。
📌麥當勞「《獵人》BOOK牌」最新贈送方式調整如下：
「《獵人》BOOK牌」將僅於各麥當勞餐廳內贈送，10/30 10:30至11/19 23:59凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「《獵人》BOOK牌」乙份，全台限量190000組，送完為止；得來速及外送服務不開放贈送。相當於原本說好的歡樂送、Uber Eats、foodpanda都拿不到！預計不用出門就能使用外送服務搶貨的民眾，這下也要到門市餐廳排隊了。
指定飲品包含中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。
麥當勞感謝顧客對「《獵人》BOOK牌」的熱愛，表示是「為避免影響交通及維護顧客安全」而調整贈送規則，感謝顧客的配合與支持。
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不少搶不到卡牌包的粉絲，已訂好鬧鐘準備10月30日開搶以《貪婪之島篇》為主題設計的限量「《獵人》BOOK牌」」撲克牌。沒想到麥當勞緊急宣布：「為避免影響交通及維護顧客安全，『《獵人》BOOK牌』將僅於各麥當勞餐廳內贈送」。完整搶購獵人撲克牌最新規則一次整理。
📌麥當勞「《獵人》BOOK牌」最新贈送方式調整如下：
「《獵人》BOOK牌」將僅於各麥當勞餐廳內贈送，10/30 10:30至11/19 23:59凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「《獵人》BOOK牌」乙份，全台限量190000組，送完為止；得來速及外送服務不開放贈送。相當於原本說好的歡樂送、Uber Eats、foodpanda都拿不到！預計不用出門就能使用外送服務搶貨的民眾，這下也要到門市餐廳排隊了。
指定飲品包含中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。
麥當勞感謝顧客對「《獵人》BOOK牌」的熱愛，表示是「為避免影響交通及維護顧客安全」而調整贈送規則，感謝顧客的配合與支持。